Công an xã Ngọc Trạo nỗ lực giữ vững an ninh trật tự

Bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ các mô hình tự quản và quyết liệt tấn công tội phạm, thời gian qua Công an xã Ngọc Trạo đã khẳng định vai trò nòng cốt trong việc giữ vững an ninh trật tự (ANTT), tạo tiền đề cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Công an xã Ngọc Trạo hướng dẫn chủ mỏ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản.

Đại úy Bùi Văn Nam, Trưởng Công an xã cho biết: "Để đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn, Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã; đồng thời kiện toàn ban chỉ đạo ANTT xã, kiện toàn lực lượng bảo vệ ANTT tại các thôn. Vận động, tuyên truyền đến đông đảo người dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Đề án 1212 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về “Phòng, chống tội phạm giết người, tội phạm gây thương tích”; cuộc vận động “Vì bình yên cuộc sống”; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 26 tổ ANTT, an ninh xã hội, các mô hình khu dân cư tự quản về ANTT; phát huy vai trò người uy tín trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Công an xã đã đăng tải trên 300 bài viết, tin tức tuyên truyền về các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm trên trang fanpage của Công an xã và nhóm zalo của 26 thôn; tuyên truyền trên loa truyền thanh xã về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trộm cắp tài sản, ma túy, cố ý gây thương tích; treo 35 băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm tập trung đông người và các nhà văn hóa thôn. Bên cạnh đó, triển khai công tác nghiệp vụ nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; các mâu thuẫn trong Nhân dân; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ...

Do chủ động làm tốt công tác tham mưu, công tác nghiệp vụ, nên tình hình ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn xã Ngọc Trạo luôn đảm bảo, không xảy ra vụ án hình sự, không có vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Bài và ảnh: Khánh Linh