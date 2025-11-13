Xây dựng môi trường khám chữa bệnh hiện đại, thuận tiện, minh bạch

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu của ngành y tế, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đã khẳng định vai trò tiên phong khi mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động chuyên môn và quản lý. Những nỗ lực ấy không chỉ góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, mà còn hướng tới xây dựng một môi trường y tế hiện đại, thuận tiện, minh bạch - lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ.

Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đưa vào sử dụng hệ thống KIOSK y tế thông minh, cho phép bệnh nhân tự đăng ký khám, in số thứ tự, tra cứu kết quả xét nghiệm và thanh toán viện phí.

Từng bước hiện đại hóa quy trình khám chữa bệnh

Là bệnh viện chuyên khoa hạng I tuyến tỉnh, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đảm nhiệm nhiệm vụ khám, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung thư trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 600 đến 800 lượt khám ngoại trú và hàng trăm bệnh nhân điều trị nội trú. Trong bối cảnh lượng bệnh nhân ngày càng tăng, việc đổi mới quy trình quản lý và ứng dụng công nghệ trở nên cấp thiết. Nhận thức rõ yêu cầu đó, ban giám đốc bệnh viện đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số toàn diện, gắn với mục tiêu phát triển bệnh viện thông minh. Nhiều hạ tầng công nghệ được đầu tư đồng bộ như hệ thống mạng nội bộ đến từng khoa phòng, máy chủ lưu trữ dữ liệu tập trung, hệ thống bảo mật an toàn thông tin và các phần mềm quản lý chuyên sâu.

Tại khu khám bệnh, hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện (HIS) được áp dụng đồng bộ, kết nối trực tuyến với cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Người bệnh khi đến khám chỉ cần sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc mã định danh để tiếp đón và lập hồ sơ bệnh án. Thông tin về thẻ BHYT, tiền sử bệnh, lịch sử khám được tự động cập nhật, giúp rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục. Đặc biệt, các chỉ định cận lâm sàng như xét nghiệm, siêu âm, chẩn đoán hình ảnh được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử. Kết quả xét nghiệm, phim X-quang, CT, MRI... được lưu trữ qua hệ thống PACS, cho phép bác sĩ truy cập trực tiếp từ máy tính ở bất kỳ khoa phòng nào, thay vì phải in giấy như trước đây. Nhờ đó, thời gian chờ đợi giảm 15 - 30 phút mỗi lượt, giúp người bệnh thuận tiện hơn và quy trình điều trị được thông suốt. Tại các khoa điều trị nội trú, hồ sơ bệnh án được cập nhật theo thời gian thực, giúp bác sĩ theo dõi diễn tiến bệnh chính xác, liên tục, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả hội chẩn.

Được biết, tháng 3/2025, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa chính thức triển khai hồ sơ bệnh án điện tử - bước ngoặt quan trọng trên hành trình chuyển đổi số. Đến ngày 1/9/2025, bệnh viện công bố hồ sơ bệnh án điện tử trên cổng thông tin của Bộ Y tế. Việc áp dụng này giúp quản lý dữ liệu hiệu quả, giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí và quan trọng nhất là nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Không dừng lại ở đó, bệnh viện đã đưa vào sử dụng hệ thống KIOSK y tế thông minh, cho phép bệnh nhân tự đăng ký khám, in số thứ tự, tra cứu kết quả xét nghiệm và thanh toán viện phí, giúp bệnh nhân chủ động hơn, mọi thao tác chỉ mất chưa đầy một phút. Các thông tin hàng đợi, phòng khám đều hiển thị công khai, tránh tình trạng chen lấn và tạo không gian làm việc chuyên nghiệp. Từ tháng 6/2025 đến nay, hơn 21.000 lượt bệnh nhân đã sử dụng dịch vụ này, chiếm tới 99,5% tổng số lượt khám.

Bệnh viện cũng lắp đặt hệ thống màn hình hiển thị hàng đợi tại khu vực khám bệnh, siêu âm, X-quang... giúp công khai, minh bạch hoạt động khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ đợi và tạo sự hài lòng cho người dân.

Đề án 06 - bước tiến lớn vì người bệnh và quản trị hiện đại

Song song với bệnh án điện tử, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Từ đầu năm 2025 đến nay, 99,5% bệnh nhân đến khám chữa bệnh đã sử dụng căn cước công dân gắn chip, còn 0,5% sử dụng ứng dụng VNeID. Việc liên thông dữ liệu với cổng Bảo hiểm xã hội Việt Nam giúp giảm thiểu thủ tục, đồng thời đảm bảo bảo mật và chính xác thông tin người bệnh.

Không chỉ phục vụ người dân, chuyển đổi số còn giúp bệnh viện quản lý hiệu quả hơn. Mọi dữ liệu cán bộ, nhân viên được lưu trữ tập trung, theo dõi quá trình công tác, đánh giá minh bạch và khoa học. Đặc biệt, bệnh viện đã liên thông dữ liệu y tế với các hệ thống HIS, LIS, PACS, sổ sức khỏe điện tử và cổng dữ liệu y tế quốc gia. Từ tháng 1 đến tháng 9/2025, bệnh viện đã tổ chức 32 hội nghị hội chẩn liên viện với các bệnh viện tuyến Trung ương, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị từ xa. Bệnh viện cũng triển khai 100% khai báo lưu trú cho bệnh nhân nội trú trên phần mềm ASM, với hơn 11.000 lượt khai báo, đứng thứ 3 toàn tỉnh về tỷ lệ thực hiện (sau Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa). Ngoài ra, việc tích hợp thẻ BHYT và sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID từ tháng 3/2025 giúp người bệnh dễ dàng quản lý thông tin y tế, tận hưởng các quyền lợi bảo hiểm chỉ qua điện thoại di động.

Chị Trần Thị H., xã Thọ Phú, bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, chia sẻ: "Tôi điều trị ở đây gần hai năm, thấy bệnh viện đổi mới từng ngày. Thủ tục nhanh hơn, không còn phải điền giấy tờ hay chờ đợi như trước. Bác sĩ và điều dưỡng cũng hỗ trợ rất chu đáo, tôi thật sự yên tâm".

"Chuyển đổi số tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa không chỉ là áp dụng công nghệ, mà còn là sự thay đổi căn bản trong tư duy quản lý và phong cách phục vụ. Mọi hoạt động đều hướng tới “bệnh viện không giấy tờ - bệnh viện thông minh - vì người bệnh”. Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục đầu tư trang thiết bị lưu trữ dữ liệu (SAN, NAS), hệ thống ký sinh trắc học, tường lửa bảo mật, đồng thời đào tạo đội ngũ cán bộ về chuyển đổi số và an toàn thông tin. Mục tiêu đến quý I/2026, sẽ hoàn toàn bỏ bệnh án giấy, trở thành một trong những đơn vị tiên phong của tỉnh vận hành mô hình “bệnh viện không giấy tờ”, hướng tới một môi trường khám chữa bệnh hiện đại, thuận tiện, minh bạch, mang lại sự hài lòng và niềm tin cho người dân", Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa Nguyễn Quang Hưng cho biết.

Bài và ảnh: Tô Hà