Trao giải Cuộc thi Cơ sở y tế không khói thuốc lá lần thứ I

Sáng 25/12, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao giấy chứng nhận và tặng hoa cho Cơ sở y tế đạt giải Nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cuộc thi nhằm tôn vinh nỗ lực của các cơ sở y tế trong việc xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe người bệnh và tôn vinh và nhân rộng những cách làm hay, những mô hình hiệu quả, từ đó lan tỏa tinh thần tích cực trong toàn ngành.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà khẳng định Cuộc thi không chỉ là hoạt động thi đua đơn thuần, mà đã trở thành một phong trào truyền thông, hành động có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ y tế, người bệnh và cộng đồng.

Cuộc thi đã vượt ra khỏi khuôn khổ nội bộ của ngành Y tế. Thông qua báo chí, truyền hình và các nền tảng truyền thông số, thông điệp “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” đã được lan tỏa rộng rãi tới xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với hệ thống y tế, đồng thời thúc đẩy hình thành lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ các cơ sở y tế trên toàn quốc với gần 300 hồ sơ đăng ký tham dự thuộc 3 nhóm: Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến tỉnh, thành phố; Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; Bệnh viện trực thuộc các trường Đại học.

Trải qua các vòng chấm Sơ khảo và Chung khảo (bao gồm cả khảo sát thực tế), Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn được 20 đơn vị xuất sắc nhất để vinh danh. Đây là những đơn vị không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá mà còn có những mô hình sáng tạo, những cách làm hay trong việc giám sát, nhắc nhở và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá cho người bệnh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao 20 giải thưởng, gồm 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba và 12 giải Tư cho cho các cơ sở y tế có thành tích xuất sắc nhất trong cuộc thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao Giải Nhất cho Bệnh viện Chợ Rẫy. Giải Nhì thuộc về 3 bệnh viện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc

Giải Ba gồm 4 bệnh viện: Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh.

Giải Tư thuộc về các cơ sở y tế tích cực tham gia Cuộc thi và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận gồm: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện Quân-Dân y Đồng Tháp, Bệnh viện Quân Y 175, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Ông Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng Trưởng Ban Tổ chức cho biết Việt Nam hiện có hệ thống y tế rộng khắp với hơn khoảng 1.700 bệnh viện công lập, 406 bệnh viện tư nhân, cùng hàng chục nghìn phòng khám tư nhân. Mỗi năm, hệ thống các cơ sở khám, chữa bệnh này tiếp đón trung bình khoảng gần 20 triệu lượt người khám bệnh nội trú và ngoại trú.

Với mật độ tập trung đông đúc tại các bệnh viện, việc duy trì một môi trường trong lành và không khói thuốc lá là một trong nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở y tế giúp bảo vệ nguy cơ phơi nhiễm với khói thuốc lá thụ động của tất cả nhân viên y tế cũng như người dân đến khám, chữa bệnh cũng như ảnh hưởng đến sức khoẻ, kinh tế do thuốc lá gây ra.

Thông qua Cuộc thi, Ban tổ chức cũng mong muốn lan tỏa thông điệp tích cực khi mỗi một cá nhân khi đến khám bệnh trong một môi trường y tế sạch sẽ, không khói thuốc sẽ trở thành một “đại sứ” mang ý thức phòng chống tác hại thuốc lá về với gia đình và cộng đồng. Các bác sỹ, nhân viên y tế ở các cơ sở khám chữa bệnh là lực lượng tiên phong trong công cuộc phòng chống thuốc lá./.

Theo TTXVN