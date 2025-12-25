Khi người trẻ chọn nghề y

Trong dòng chảy sôi động của xã hội hiện đại, nhiều ngành nghề hấp dẫn người trẻ bởi thu nhập cao, môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến nhanh, thì nghề y - một nghề đặc thù, vất vả và đòi hỏi sự hy sinh bền bỉ, vẫn được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Đằng sau quyết định ấy không chỉ là ước mơ cá nhân, mà còn là những quyết tâm, thử thách và cả niềm tin vào giá trị nhân văn bền vững của một nghề “chăm sóc con người bằng cả trí tuệ và trái tim”.

Bác sĩ Lê Trí Tiến, khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện siêu âm cho bệnh nhân.

Trong phòng chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bác sĩ trẻ Lê Trí Tiến lặng lẽ dõi theo từng chỉ số, từng lát cắt hình ảnh. Ở tuổi 26, Tiến đã quen với nhịp làm việc khẩn trương của bệnh viện, nơi mỗi ca trực không chỉ đòi hỏi sự chính xác về chuyên môn mà còn cần sự điềm tĩnh trước những lo âu của người bệnh và người nhà. Ít ai biết rằng, phía sau dáng vẻ chững chạc ấy là một hành trình đến với nghề y bắt đầu từ những ký ức rất đỗi giản dị.

Sinh ra trong gia đình có cả bố và mẹ đều công tác trong ngành y, Tiến sớm quen với hình ảnh bố mẹ khoác áo blouse trắng, vắng nhà vì những ca trực. Sự vất vả ấy không làm Tiến sợ nghề mà càng yêu nghề y và hiểu ý nghĩa nhân văn của công việc cứu người. Ngay từ những năm học THCS, Tiến đã xác định rõ mục tiêu theo học ngành y và tập trung cho việc học. Nỗ lực bền bỉ đã giúp Tiến trúng tuyển Học viện Quân y, môi trường đào tạo nghiêm ngặt, kỷ luật cao, nơi mỗi sinh viên không chỉ được rèn luyện chuyên môn mà còn được tôi luyện bản lĩnh nghề nghiệp.

Sau khi học xong định hướng chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, năm 2024, Tiến chính thức về công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bắt đầu giai đoạn làm việc thực tế với cường độ cao. Thời gian đầu, Tiến trải qua giai đoạn luân chuyển về các khoa để tích lũy kinh nghiệm. Ở Khoa Hồi sức tích cực, nơi tập trung nhiều bệnh nhân nặng, Tiến đối diện với không ít tình huống áp lực cao. Có đêm bệnh nhân hôn mê sâu, người nhà hoảng loạn, gần như mất kiểm soát cảm xúc. Trong những tình huống ấy, Tiến không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn kiên nhẫn trò chuyện, trấn an người nhà để họ bình tĩnh. Khi cảm xúc được xoa dịu, Tiến mới có thể cùng đội ngũ y bác sĩ khai thác đầy đủ tiền sử bệnh, phối hợp thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu. Với Tiến, mỗi tình huống như vậy đều là bài học thực tế quý giá, nhắc nhở người bác sĩ trẻ cần không ngừng trau dồi cả kiến thức y khoa lẫn kỹ năng giao tiếp.

Cường độ làm việc cao, những ngày cấp cứu dồn dập khiến Tiến nhiều lúc không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng xác định đó là công việc, Tiến luôn tự nhủ phải nỗ lực hơn.

“Mệt mỏi là điều khó tránh, nhưng phía sau mỗi ca bệnh là sự trông đợi của người bệnh và gia đình họ. Điều đó giúp tôi có thêm động lực cố gắng để tiếp nối truyền thống gia đình và thực hiện lời cam kết với chính mình là sẽ đi trọn con đường đã chọn, bằng sự nghiêm túc, tận tâm và tinh thần cống hiến của một người thầy thuốc trẻ”, Tiến chia sẻ.

Nếu với Tiến, nghề y là sự tiếp nối truyền thống gia đình, thì với Nguyễn Tuấn Dương, sinh viên năm thứ 5 ngành bác sĩ y khoa, Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, lựa chọn ấy bắt nguồn từ những trải nghiệm rất đời. Sinh năm 2003, lớn lên tại Hà Nội, gia đình Dương không làm nghề y, nhưng tuổi thơ của Dương gắn với những lần mẹ đau ốm, bản thân cũng hay phải vào viện điều trị.

“Hình ảnh những bác sĩ tận tình chăm sóc đã khiến em không quên được. Từ đó em muốn theo ngành y để chăm sóc người thân và những người bệnh”, Dương chia sẻ.

Con đường học tập khá vất vả nhưng chàng trai trẻ luôn giữ được đam mê với nghề. Dương chia sẻ: “Học y thời gian học dài, khối lượng kiến thức lớn, áp lực thi cử, thực hành liên tục nên giữ đam mê với nghề rất quan trọng. Do đó, ngay từ những năm đầu đại học, em đã chủ động đọc thêm sách chuyên ngành, tích cực đi lâm sàng, đào sâu vấn đề trong từng bài học. Song song với học tập, em tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hoạt động tình nguyện để rèn kỹ năng mềm, tạo niềm vui, động lực cho bản thân”.

Năm thứ 4, khi chính thức đi thực hành, đi trực tại viện, Dương bắt đầu cảm nhận rõ những vất cả của nghề. Và hơn hết, khi tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, lắng nghe họ kể câu chuyện cuộc đời, nỗi đau, sự lo lắng, khiến Dương càng yêu nghề, say nghề và tin rằng lựa chọn của mình là đúng.

Dương chia sẻ: "Lần đầu trực tại khoa chuyên ngành ngoại khoa với áp lực công việc lớn khiến em chưa quen với áp lực và thức đêm. Nhưng hiểu rằng đây là công việc sau này của mình nên em đã tự nhủ phải quyết tâm rèn luyện. Đặc biệt, lần đầu vào phòng mổ quan sát các bác sĩ phẫu thuật, những hình ảnh giải phẫu chỉ thấy trong sách hiện ra sống động, cùng lòng ngưỡng mộ sự khéo léo, bản lĩnh của các bác sĩ càng khiến em mong muốn trở thành một bác sĩ ngoại khoa trong tương lai”.

Từ giảng đường đến bệnh viện, từ những ước mơ tuổi thơ đến những ca trực đầu đời, câu chuyện của hai bạn trẻ cho thấy khi người trẻ chọn nghề y, đó không phải là lựa chọn bồng bột, mà là hành trình được nuôi dưỡng bằng lý tưởng, trải nghiệm và sự dấn thân nghiêm túc. Chính từ những con người trẻ như vậy, ngành y có thêm niềm tin để bền bỉ đi tiếp con đường chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi