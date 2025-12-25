Hướng đến giảm tối đa chi phí y tế cho người dân

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 9/9/2025 về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng: sức khỏe Nhân dân là vốn quý nhất, là nền tảng cho phát triển bền vững của đất nước. Một trong những nội dung mang tính đột phá, có ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc của nghị quyết là lộ trình tiến tới miễn viện phí ở mức cơ bản cho người dân thông qua bảo hiểm y tế (BHYT). Đây không chỉ là mục tiêu y tế, mà còn là cam kết chính trị mạnh mẽ, thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ, hướng tới xây dựng một xã hội công bằng, nơi mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu mà không phải lo lắng về gánh nặng tài chính.

Miễn viện phí giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu mà không phải lo lắng về gánh nặng tài chính.

Đối với không ít người dân, nhất là đồng bào miền núi, chi phí khám, chữa bệnh vẫn là nỗi lo thường trực, dù đã có thẻ BHYT. Bà Nguyễn Thị Nhung ở xã Thường Xuân chia sẻ: "Mỗi lần ốm đau phải đi viện là cả gia đình lại lo chi phí. Nghe Nhà nước có chủ trương tiến tới miễn viện phí thông qua BHYT, bà con chúng tôi mừng lắm, vì sẽ yên tâm hơn khi đi khám, đi chữa bệnh".

Thực tế cho thấy, khi gánh nặng chi phí được giảm bớt, người dân sẽ chủ động hơn trong việc khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh sớm, từ đó giảm chi phí điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo lộ trình được xác định trong Nghị quyết 72, từ năm 2026 người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời được lập sổ sức khỏe điện tử, quản lý sức khỏe theo vòng đời từ khi còn trong bào thai đến tuổi già. Đến năm 2030, người dân sẽ được miễn các chi phí khám bệnh, chữa bệnh ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT theo lộ trình phù hợp. Từ năm 2026, quỹ BHYT sẽ từng bước tăng tỷ lệ, mức thanh toán cho các hoạt động phòng bệnh, chẩn đoán sớm, điều trị sớm một số bệnh và nhóm đối tượng ưu tiên, góp phần giảm chi phí đồng chi trả cho người bệnh. Ngân sách Nhà nước và quỹ BHYT cũng sẽ chi trả cho nhiều dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ tại tuyến y tế cơ sở.

Để chính sách miễn viện phí thực sự đi vào cuộc sống, vai trò của y tế cơ sở được xác định là then chốt. Những năm qua, Thanh Hóa đã từng bước đầu tư nâng cao năng lực cho tuyến huyện, tuyến xã, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở.

Bác sĩ CKI Lê Văn Tuyên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân cho biết: "Khi người dân được giảm chi phí khám, chữa bệnh, lượng bệnh nhân đến khám sớm sẽ tăng. Điều này đòi hỏi các bệnh viện phải không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư trang thiết bị và cải tiến quy trình khám, chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân".

Tại khu vực miền núi, việc củng cố y tế cơ sở càng có ý nghĩa quyết định. Bác sĩ CKI Lương Văn Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân chia sẻ: "Miễn viện phí sẽ tạo điều kiện để người dân miền núi mạnh dạn đi khám hơn. Tuy nhiên, đi kèm với đó là trách nhiệm của ngành y tế trong nâng cao năng lực tuyến cơ sở, bảo đảm người bệnh được khám, điều trị hiệu quả ngay tại địa phương".

Chính sách miễn viện phí không đồng nghĩa với việc người dân có thể khám, chữa bệnh tùy tiện ở mọi tuyến và được chi trả toàn bộ chi phí. Người bệnh vẫn cần tuân thủ quy trình chuyển tuyến, phân luồng theo cấp chuyên môn kỹ thuật. Trường hợp khám, chữa bệnh không đúng tuyến, vượt mức cần thiết, người bệnh vẫn phải chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí theo quy định. Mục tiêu cốt lõi của chính sách là giảm tối đa chi phí đồng chi trả, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT, giảm quá tải cho tuyến trên và nâng cao chất lượng y tế cơ sở, hướng tới một hệ thống y tế công bằng, hiệu quả và bền vững.

Hiện nay, việc chi tiền túi của người dân Việt Nam cho khám, chữa bệnh vẫn ở mức cao, khoảng 40% tổng chi phí y tế, cao hơn nhiều so với Thái Lan (khoảng 12%) và một số nước trong khu vực (15-17%). Vì vậy, mục tiêu đến năm 2035 là giảm tỷ lệ này xuống mức tương đương các nước trong khu vực, đồng thời phấn đấu để người dân được quỹ BHYT thanh toán 100% phạm vi quyền lợi BHYT tại tuyến khám, chữa bệnh ban đầu. Để làm được điều đó, ngành y tế cần tiếp tục đầu tư toàn diện cho y tế cơ sở, phát triển mạng lưới bác sĩ gia đình, tăng cường đào tạo, thu hút và giữ chân bác sĩ về công tác lâu dài tại tuyến xã, nhất là vùng khó khăn.

Miễn viện phí không chỉ là một chính sách y tế, mà còn là thước đo của tiến bộ xã hội, thể hiện rõ tinh thần nhân văn, lấy người dân làm trung tâm. Với sự chuẩn bị bài bản, lộ trình phù hợp và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, chủ trương này kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn mới cho công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân - nơi mọi người dân đều có quyền được khám, chữa bệnh, sống khỏe mạnh và an tâm hơn trong cuộc sống.

Bài và ảnh: Tô Hà