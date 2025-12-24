Bệnh viện Nhi Thanh Hóa triển khai thành công kỹ thuật đặt catheter lọc máu trong màng bụng

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa triển khai thành công kỹ thuật đặt catheter lọc máu trong màng bụng cho bệnh nhi mắc suy thận mạn giai đoạn cuối, đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị các bệnh lý thận nặng ở trẻ em ngay tại tuyến tỉnh. Hiện nay, rất ít bệnh viện tuyến tỉnh trong cả nước có thể thực hiện thường quy kỹ thuật chuyên sâu này.

Bệnh nhi được can thiệp đặt catheter lọc màng bụng tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Bệnh nhi là bé trai 12 tuổi, ở xã Trung Lý, được chuyển cấp cứu từ Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng mệt nhiều, phù toàn thân, vô niệu, rối loạn điện giải nghiêm trọng. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị suy thận mạn giai đoạn 5. Bệnh nhân được can thiệp lọc máu khẩn cấp để bảo toàn tính mạng.

Theo các bác sĩ, việc duy trì lọc máu kéo dài tiềm ẩn nhiều nguy cơ như nhiễm trùng máu, biến chứng tim mạch và ảnh hưởng lớn đến thể trạng, sinh hoạt của trẻ. Trước tình trạng trên, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiến hành hội chẩn toàn viện, thống nhất chỉ định đặt catheter lọc màng bụng – phương pháp điều trị hiện đại, đặc biệt phù hợp với bệnh nhi và người trẻ tuổi, giúp loại bỏ các chất độc, điều hòa nước – điện giải và cân bằng nội môi cơ thể một cách an toàn, hiệu quả.

Bệnh nhi bị suy thận mạn khi phát hiện thì đã ở giai đoạn cuối.

Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Văn Mạnh, Khoa Tiết niệu, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “Lọc máu màng bụng là phương pháp có nhiều ưu điểm đối với trẻ em như ít xâm lấn, giảm nguy cơ nhiễm trùng máu, giúp bệnh nhi có thể sinh hoạt, học tập gần như bình thường. Để triển khai kỹ thuật này, trước đó bệnh viện đã cử các ê-kíp y, bác sĩ và phẫu thuật viên đi đào tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện Nhi Trung ương”.

Ca can thiệp đặt catheter lọc máu trong màng bụng đầu tiên tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã được thực hiện an toàn, thành công, bệnh nhi đáp ứng tốt với phác đồ điều trị. Các chỉ số sinh hóa dần cải thiện rõ rệt, tình trạng sức khỏe ổn định. Chiều nay (24/12) bệnh nhi đã được xuất viện và tiếp tục theo dõi, điều trị ngoại trú theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bệnh nhi đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, đủ điều kiện xuất viện.

Chia sẻ sau quá trình điều trị, người nhà bệnh nhi cho biết: “Khi con chuyển viện cấp cứu trong tình trạng nặng, gia đình rất lo lắng vì nghĩ phải ra Hà Nội điều trị lâu dài, tốn kém và vất vả. Nhờ các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tận tình cứu chữa, áp dụng kỹ thuật mới ngay tại tỉnh, sức khỏe cháu đã ổn định. Gia đình rất biết ơn đội ngũ y, bác sĩ”.

Việc triển khai thành công kỹ thuật đặt catheter lọc máu trong màng bụng tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa không chỉ mở ra cơ hội điều trị hiệu quả cho bệnh nhi suy thận mạn giai đoạn cuối, mà còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương, giúp người dân địa phương được tiếp cận các kỹ thuật y học tiên tiến ngay tại quê nhà.

Phòng công tác XH của Bệnh viện kết nối hỗ trợ gia đình bệnh nhi trong suốt quá trình điều trị.

Đặc biệt, với bệnh nhi này, gia đình rất khó khăn nên trong suốt quá trình điều trị, Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã kêu gọi, kết nối các đơn vị, nhà hảo tâm tài trợ kinh phí điều trị và nhiều món quà ý nghĩa khác cho gia đình. Đồng thời, kết nối chuyến xe 0 đồng để gia đình bệnh nhi về nhà sau khi kết thúc đợt điều trị.

Thuỳ Dung