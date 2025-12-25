Lần đầu tiên thí điểm ứng dụng UAV trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Sáng 25/12 tại Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.

Lĩnh vực thiết bị bay không người lái là một hướng ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động vận chuyển hiện đại được Vietnam Post nghiên cứu bài bản trên nền tảng năng lực tổ chức mạng lưới vận chuyển và logistics quy mô lớn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đây là mô hình thí điểm tiên phong tại Việt Nam trong việc kết hợp bưu chính với công nghệ bay tầm thấp phục vụ y tế, thể hiện vai trò đi đầu của Vietnam Post trong việc tổ chức, vận hành các giải pháp công nghệ mới vì lợi ích cộng đồng.

Theo mô hình, Vietnam Post sử dụng thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ, được thiết kế riêng cho thử nghiệm vận chuyển y tế, bảo đảm đủ điều kiện an toàn và pháp lý để cấp phép bay trong bán kính khoảng 10 km.

Mỗi tuyến dự kiến thực hiện 2 chuyến bay mỗi ngày. Trong trường hợp phát sinh nhu cầu đột xuất từ các cơ sở y tế, sau khi được các cơ quan quản lý nhà nước cho phép, Bưu điện Việt Nam sẽ chủ động tăng cường thiết bị và tần suất vận chuyển nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của các cơ sở y tế.

Thiết bị bay UAV có tốc độ hành trình lên tới 60km/h, phạm vi hoạt động bán kính 15 km, được tích hợp camera giám sát hành trình theo thời gian thực. Khoang chứa chuyên dụng được thiết kế bảo đảm các điều kiện cần thiết đối với mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế.

Mô hình máy bay thử nghiệm sẽ được nâng cấp dần để đạt tầm bay xa khoảng 20km, trọng tải phù hợp với vận chuyển y tế khoảng 10 kg. UAV bay theo lộ trình được thiết lập và giám sát chặt chẽ, phù hợp với không gian bay tầm thấp tại khu vực đô thị và tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn, an ninh.

Việc triển khai mô hình giúp người bệnh có cơ hội tiếp cận kết quả xét nghiệm sớm hơn, qua đó góp phần giảm thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả điều trị. Đồng thời, mô hình cũng hỗ trợ kết nối tuyến cơ sở với bệnh viện tuyến trên, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Quy trình giao - nhận được quản lý minh bạch, có theo dõi trạng thái vận chuyển, bảo đảm đúng mục đích và hướng tới phục vụ sức khỏe cộng đồng.

Mô hình thí điểm này cũng là bước triển khai cụ thể trong việc khai thác không gian bay tầm thấp để hình thành các dịch vụ mới phục vụ đời sống xã hội, trong đó lĩnh vực y tế được ưu tiên hàng đầu.

Ông Nguyễn Trường Giang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khẳng định: "Hàng hóa y tế là nhóm hàng hóa đặc biệt. Mỗi mẫu xét nghiệm, mỗi đơn vị máu, mỗi liều thuốc đều gắn trực tiếp với sức khỏe và sinh mạng người dân. Việc Bưu điện Việt Nam ưu tiên triển khai trong lĩnh vực này thể hiện rõ giá trị nhân văn và trách nhiệm của một doanh nghiệp hạ tầng dịch vụ công. Vì là hàng hóa “đặc biệt” nên quy trình cũng phải "đặc biệt." Chúng tôi tổ chức theo hướng liên thông - chuẩn hóa từ tiếp nhận, đóng gói, vận chuyển, bàn giao đến lưu vết; hướng tới đáp ứng nhóm tiêu chuẩn cao nhất trong logistics cho y tế."

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Đình Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chia sẻ: "Mô hình có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm công bằng y tế, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao cho người dân ngay từ tuyến cơ sở, như trạm y tế xã, phường, thông qua việc kết nối nhanh chóng, hiệu quả với các cơ sở y tế tuyến trên. Chúng tôi kỳ vọng, với sự phối hợp chặt chẽ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, mô hình sẽ tiếp tục được đánh giá, hoàn thiện và từng bước nhân rộng theo lộ trình phù hợp, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân."

Từ mô hình thí điểm này, hai đơn vị sẽ tiếp tục đánh giá, hoàn thiện và từng bước mở rộng phạm vi ứng dụng trong thời gian tới, góp phần xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Theo TTXVN