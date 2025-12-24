Vinh danh 44 khách sạn tiêu biểu không thuốc lá vì môi trường xanh sạch

Ngày 24/12, Lễ vinh danh Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá lần thứ I (năm 2025) đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một bảng xếp hạng quy mô toàn quốc dành riêng cho lĩnh vực khách sạn, nhằm tôn vinh các đơn vị tiên phong trong việc xây dựng môi trường dịch vụ không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam văn minh, an toàn và thân thiện.

Tại buổi lễ, bà Phan Thị Hải - Phó Giám đốc Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) nhấn mạnh, sử dụng thuốc lá đã và đang gây ra gánh nặng bệnh tật và tử vong sớm tại Việt Nam, với hơn 100.000 ca tử vong do thuốc lá và 108 nghìn tỷ đồng chi phí y tế và thiệt hại kinh tế do sử dụng thuốc lá mỗi năm, việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ảnh hưởng tiêu cực đối với phát triển kinh tế và xã hội, cản trở các nỗ lực trong việc đạt được các mục tiêu y tế và các Mục tiêu Phát triển Bền vững liên quan đến sức khỏe.

Chương trình Bảng xếp hạng khách sạn không khói thuốc không chỉ nhằm tôn vinh những khách sạn thực hiện tốt quy định của pháp luật, mà còn là động lực khuyến khích, lan tỏa tinh thần xây dựng môi trường không khói thuốc trong toàn ngành dịch vụ-du lịch.

Chương trình được phát động ngày 03/10/2025 tại Hà Nội. Đối tượng tham gia là khách sạn/cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở lên trên phạm vi toàn quốc. Hồ sơ đăng ký gồm phiếu tham gia, bảng tự đánh giá theo bộ tiêu chí chấm điểm, bản cam kết và tài liệu minh chứng.

Sau thời gian phát động và tiếp nhận, Ban Tổ chức nhận 51 hồ sơ từ 18 tỉnh, thành phố. Qua hai vòng chấm, Ban Giám khảo thống nhất công nhận 44 khách sạn đáp ứng tiêu chí để vinh danh “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I (đến từ 16 tỉnh, thành phố), gồm 10 khách sạn 3 sao, 18 khách sạn 4 sao và 16 khách sạn 5 sao.

Các khách sạn được công nhận sẽ nhận quyết định chứng nhận, biển công nhận và được giới thiệu, quảng bá trên các kênh truyền thông phù hợp. Đây đồng thời là cơ hội để các cơ sở lưu trú khẳng định uy tín, năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và trách nhiệm xã hội đối với sức khỏe cộng đồng.

Từ 44 khách sạn được vinh danh ở mùa đầu tiên, chương trình kỳ vọng tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ để “khách sạn không thuốc lá” trở thành một giá trị được nhận diện, được ưu tiên lựa chọn và được trân trọng trong hệ sinh thái du lịch Việt Nam.

Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I được tổ chức nhằm cụ thể hóa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời hiện thực hóa cam kết quốc tế của Việt Nam khi tham gia Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) của WHO.

Mục tiêu của Chương trình là tìm kiếm, lựa chọn và vinh danh những khách sạn tiêu biểu đã nỗ lực xây dựng môi trường không khói thuốc, qua đó tạo động lực cho toàn ngành cùng hưởng ứng. Chương trình hướng tới hình thành phong trào khách sạn không khói thuốc lan tỏa sâu rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú và khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam xanh sạch đẹp, bảo vệ sức khỏe cộng đồng./.

