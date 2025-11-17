Xây dựng chương trình hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đại hội Đảng bộ phường Quang Trung lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng phường trở thành đô thị công nghiệp, hiện đại, văn minh. Để đạt được mục tiêu trên, đại hội đề ra 28 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó: tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 13,5%/năm; thu nhập bình quân đạt từ 90 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 100%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT 99%; 100% đường giao thông được cứng hóa; kinh tế số chiếm 35% trở lên trong GRDP của phường; thu hút 220 doanh nghiệp mới giai đoạn 2026-2030; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 0,1%...

HĐND phường giám sát tình hình xây dựng, quản lý và hoạt động của các thiết chế văn hóa tại nhà văn hóa tổ dân phố 1 Bắc Sơn để sắp xếp lại tổ dân phố sau sáp nhập.

Để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã chỉ đạo UBND phường, Ban xây dựng Đảng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Nội dung chương trình đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp chủ yếu mang tính khả thi cao để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu, nhất là các giải pháp thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá; đồng thời bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên đánh giá, điều chỉnh kịp thời; chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nghị quyết đại hội ngay từ ngày đầu; chống tư tưởng nghỉ xả hơi, thụ động, chờ đợi.

Một trong những nội dung quan trọng, nổi bật của chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Quang Trung là tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân; năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp được tích lũy, bổ sung; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Cùng với đó, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội của phường dựa trên tiềm năng lợi thế của các đơn vị cũ, với lợi thế chủ yếu phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp, giao thông. Đây là một trong những tiềm năng, thế mạnh để phường Quang Trung mới tiếp tục phát huy và phát triển ổn định với các ngành nghề sản xuất chủ lực như: lắp ráp ô tô, phụ kiện ô tô, sản xuất gạch nung, chế biến thực phẩm (bánh kẹo), sản phẩm may mặc, phụ kiện ngành may...

Với tiềm năng lớn về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, phường Quang Trung khuyến khích, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư mở rộng mạng lưới các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế, đời sống của Nhân dân trên địa bàn. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các tập đoàn lớn, các nhà đầu tư vào khu công nghiệp và đầu tư hạ tầng để thu hút đầu tư sản xuất công nghiệp, trong đó chú trọng thu hút các dự án FDI, các dự án thân thiện môi trường. Đặc biệt, phường chú trọng thực hiện hiệu quả 4 nghị quyết “trụ cột” số 57, 59, 66, 68 của Bộ Chính trị, đưa kinh tế của phường phát triển với tốc độ cao. Đồng thời quan tâm xây dựng nền hành chính công hiện đại, phục vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện... cung cấp ngày càng nhiều dịch vụ công trực tuyến tiện ích cho người dân.

Đối với sản xuất nông - lâm - thủy sản, phường đã đẩy mạnh tái cơ cấu ngành theo hướng ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế. Phường đã chuyển đổi 98,6ha diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây và vật nuôi có giá trị kinh tế cao hơn. Tích tụ, tập trung đất đai 152ha, cơ giới hóa trong khâu giải phóng đất đạt 100% diện tích. Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại. Phường có 4 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao.

Về công tác quy hoạch, phường phối hợp với các sở, ngành điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và xây dựng quy hoạch chi tiết trong quý IV/2025, bảo đảm phù hợp thực tiễn và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của phường. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số về quy hoạch, đất đai, phục vụ quản lý và mục tiêu chính quyền điện tử trong năm 2026. Công bố công khai quy hoạch các cấp, kế hoạch sử dụng đất và thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai trên trang thông tin điện tử phường.

Là phường có tiềm năng, thế mạnh phát triển công nghiệp, giao thông, phường Quang Trung tập trung đẩy nhanh các dự án trọng điểm: đường Trần Phú nối đường Nam Bỉm Sơn 6, nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan; các dự án giai đoạn 2025-2030 như đường Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đi Quốc lộ 217B... Khẩn trương hoàn thiện thủ tục khởi công các khu đô thị lớn như Nam Bỉm Sơn (129ha). Huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội, ưu tiên nâng cấp hạ tầng đô thị hiện hữu tại các khu dân cư sau sáp nhập, trong đó tập trung các nguồn lực cùng với việc vận động Nhân dân hiến đất để nâng cấp hạ tầng đô thị, xây dựng diện mạo đô thị sạch đẹp, văn minh. Hiện nay, phường đang chỉ đạo các tổ dân phố tiếp tục chỉnh trang đô thị tại địa bàn dân cư; triển khai các dự án cải tạo, nạo vét kênh mương để giải quyết tiêu thoát nước, chống ngập úng và bảo đảm mỹ quan đô thị.

Về văn hóa - xã hội, phường tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, cơ sở y tế và huy động xã hội hóa tu bổ các công trình văn hóa, di tích, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách thập phương. Đặc biệt là cụm di tích đền Sòng Sơn, đền Chín Giếng và các công trình di tích thắng cảnh khác trên địa bàn để kết nối với các điểm du lịch trong tỉnh.

Với những giải pháp phù hợp, phường Quang Trung đã, đang tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế hiện có để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn phát triển mới.

