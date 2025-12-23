Phường Đông Sơn đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Đông Sơn đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng những chương trình, kế hoạch hành động thiết thực. Với tinh thần đổi mới, quyết tâm cao, phường phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Đông Sơn trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Người dân phường Đông Sơn đầu tư mô hình trồng cây cảnh mang lại hiệu quả kinh tế.

Những ngày này, không khí sinh hoạt của các chi bộ trên địa bàn phường Đông Sơn trở nên sôi nổi, nền nếp hơn. Nhiều chi bộ đang tập trung tuyên truyền và triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết. Tại Chi bộ Tổ dân phố Phù Chẩn, đảng viên và Nhân dân tích cực thảo luận, đánh giá tình hình, xác định những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách hiệu quả. Bí thư chi bộ kiêm trưởng tổ dân phố Phù Chẩn, Lê Sỹ Hoàng cho biết: “Chi bộ đã họp bàn, soi chiếu từng nội dung nghị quyết với điều kiện thực tiễn của địa phương để xác định hướng đi đúng, cụ thể hóa thành các phần việc phù hợp. Trước mắt, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền bà con đưa các giống lúa năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng ngô ngọt, mít, chuối, khoai lang... nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Sơn, Lê Thị Phương cho biết: Đảng bộ phường Đông Sơn hiện có 94 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 3.758 đảng viên. Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 29 chỉ tiêu và 2 khâu đột phá. Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã ban hành chương trình hành động, đảm bảo giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để giải quyết kịp thời những vướng mắc trong Nhân dân. Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, vì vậy tạo sự đoàn kết trong từng đơn vị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, Đông Sơn tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành chuỗi liên kết giữa nông dân, HTX, doanh nghiệp. Phường xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa tại Đông Hòa, Đông Ninh, Đông Hoàng; ưu tiên hợp tác với Công ty CP Thương mại Sao Khuê để tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, phường đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng diện tích các cây có giá trị kinh tế cao như đào, quất, bưởi tại Đông Minh, Đông Hoàng, Đông Hòa. Các mô hình trồng rau an toàn, rau nhà màng, nhà lưới, trồng nấm, mộc nhĩ tại Đông Hòa và Đông Hoàng đang được mở rộng, hướng tới cung cấp sản phẩm cho siêu thị và bếp ăn tập thể. Phường cũng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm tại khu vực Đông Thịnh. Trong nhiệm kỳ, Đông Sơn phấn đấu có ít nhất 5 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Song song với nông nghiệp, phường tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ theo hướng giá trị gia tăng cao. Ưu tiên phát triển mạnh kinh tế tư nhân, coi đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Phường đang rà soát quy hoạch, mở rộng và phát triển không gian đô thị gắn với đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát huy lợi thế vị trí địa lý và khả năng kết nối giao thông để thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ logistics, công nghiệp và thương mại. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, Đông Sơn trở thành trung tâm kết nối giao thương, vùng kinh tế động lực của tỉnh.

Bên cạnh đó, phường đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số hiện đại; nâng cao năng lực số cho cán bộ, doanh nghiệp và Nhân dân. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới. Trong đó tập trung bảo tồn, tôn tạo, khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hóa gắn với phát huy bản sắc đất và người Đông Sơn; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Đức Thắng