Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp - Cụm thi số I

Sáng 20/12, tại phường Hạc Thành, Ban Tuyên giáo và Dân vận (TG&DV) Tỉnh ủy tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, vòng thi Cụm cấp tỉnh - Cụm thi số I.

Các đồng chí: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trao cờ lưu niệm cho các báo cáo viên tham dự cuộc thi.

Tới dự có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh; đại diện Thường trực Đảng ủy các xã, phường, Đảng ủy các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy trong Cụm thi số I và các báo cáo viên tham dự cuộc thi.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh cùng các đại biểu dự cuộc thi.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho cả nhiệm kỳ, mà còn thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết không chỉ dừng lại ở nhận thức, mà phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể, thành hiệu quả thực chất trong từng lĩnh vực công tác, từng phong trào thi đua, từng nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh phát biểu khai mạc cuộc thi.

Để đưa nghị quyết đi sâu đời sống chính trị - xã hội, việc tổ chức cuộc có ý nghĩa hết sức thiết thực và quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu sâu những nội dung cốt lõi, những điểm mới, những nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp đột phá mà Nghị quyết đã xác định. Qua đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng nghị quyết vào thực tiễn công tác, học tập, lao động và sản xuất.

Đồng chí Phó Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: Cuộc thi là diễn đàn để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng, phương pháp tuyên truyền nghị quyết theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng. Qua đó, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo - dân vận trong tình hình mới.

Thông qua cuộc thi để phát hiện, bồi dưỡng những báo cáo viên, tuyên truyền viên có năng lực, bản lĩnh, kỹ năng tốt làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết của Đảng; đồng thời lựa chọn báo cáo viên tham gia cuộc thi do Trung ương tổ chức.

Để cuộc thi đạt kết quả cao nhất, thay mặt Ban Tổ chức cuộc thi, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đề nghị các báo cáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, tự tin, sáng tạo để chuyển tải kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm vào nội dung bài dự thi một cách tốt nhất. Đề nghị Ban Giám khảo làm việc khách quan, công tâm, đúng thể lệ cuộc thi, lựa chọn được những báo cáo viên có thành tích tốt nhất để vinh danh, trao thưởng. Đề nghị các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cuộc thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trao cờ lưu niệm cho các báo cáo viên tham dự cuộc thi.

Tại cuộc thi, đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã trao cờ lưu niệm cho các báo cáo viên tham dự cuộc thi.

Cụm thi số I có 32 báo cáo viên đến từ 24 xã, phường và 4 Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Mỗi báo cáo viên sẽ trải qua 3 phần thi là soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Cụm thi số I diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/12/2025. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi sẽ lựa chọn những thí sinh xuất sắc để trao giải; đồng thời lựa chọn 3 thí sinh triển vọng nhất tham dự cuộc thi chung kết toàn tỉnh.

