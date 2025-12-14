Chung kết Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tại xã Quảng Ngọc

Sáng 14/12, Đảng ủy xã Quảng Ngọc đã sôi nổi tổ chức Chung kết Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo xã và đông đảo cán bộ, đảng viên, dự.

Tham gia Chung kết cuộc thi có 9 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ vòng thi sơ khảo (21 thí sinh đến từ 21 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã).

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo xã trao Cờ lưu niệm cho các thí sinh đại diện đơn vị dự thi.

Các thí sinh trải qua 2 phần thi, gồm: thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Với tinh thần nhiệt huyết, sự tự tin và am hiểu kiến thức, các thí đã giữ được tâm lý bình tĩnh, tự tin, truyền đạt nội dung rõ ràng, đúng trọng tâm theo yêu cầu, thể hiện nghiêm túc, chỉn chu khi tham gia cuộc thi.

Đại biểu cổ vũ nhiệt huyết cho các thí sinh

Ban Giám khảo đặt câu hỏi cho các thí sinh dự thi.

Phần trả lời câu hỏi của Ban giám khảo được các thí sinh mở rộng liên quan đến Nghị quyết và việc triển khai thực hiện tại chi bộ, đảng bộ mình và được Ban Giám khảo đánh giá cao về sự đầu tư, sáng tạo. Phần lớn thí sinh nắm chắc nội dung trọng tâm của Nghị quyết, nêu rõ các giải pháp gắn với thực tiễn của chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Các đồng chí lãnh đạo xã tặng hoa cho 9 thí sinh dự thi vòng thi chung kết.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ xã, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đã đề ra.

Lê Hà