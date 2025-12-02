Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Chung kết Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tại xã Tây Đô

Lê Thu (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 02/12, Đảng ủy xã Tây Đô tổ chức Chung kết Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham gia vòng chung kết có 10 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ vòng sơ khảo. Các thí sinh trải qua ba phần thi: soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Nội dung tập trung vào những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với thực tiễn phát triển của địa phương.

Phần thi thuyết trình được đánh giá cao khi nhiều thí sinh thể hiện tốt bố cục, làm nổi bật các nội dung cốt lõi, khả năng liên hệ và kỹ năng tuyên truyền miệng. Ở phần thi trả lời câu hỏi, thí sinh phải xử lý trực tiếp các tình huống do Ban Giám khảo đặt ra, qua đó thể hiện mức độ nắm vững nghị quyết và khả năng vận dụng vào công tác thực tiễn.

Chung kết Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tại xã Tây Đô

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 4 giải Ba và các giải Khuyến khích; đồng thời lựa chọn thí sinh đạt giải Nhất tham gia Cuộc thi Báo cáo viên giỏi cấp cụm của tỉnh.

Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến trong học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết, góp phần đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

