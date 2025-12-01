Pù Nhi vượt khó đưa nghị quyết vào cuộc sống

Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền xã Pù Nhi đã nỗ lực vượt khó, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, mang tính đột phá mới nhằm khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương.

Một góc trung tâm xã Pù Nhi hôm nay.

Xã Pù Nhi nằm ở khu vực biên giới tiếp giáp với bản Piềng Khậy - huyện Viêng Xay nước bạn Lào, có vị trí địa lý quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực miền núi phía Tây của tỉnh. Xã có diện tích gần 66km2, dân số khoảng 6.000 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mông chiếm gần 80%. Giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn ở mức cao, hiện chiếm hơn 50%. Trình độ dân trí còn hạn chế, việc tiếp cận với thông tin, dịch vụ công, y tế, giáo dục còn gặp nhiều trở ngại.

Xác định được những khó khăn, thử thách, Đại hội Đảng bộ xã Pù Nhi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và hai khâu đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đã đề ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu nhiệm kỳ.

Một trong hai khâu đột phá được xã Pù Nhi đưa ra, đó là: “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn, bản; từng bước xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước”. Theo đó, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã ban hành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể.

Trong quá trình triển khai, xã chú trọng đến công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số. Những buổi “bình dân học vụ số” được tổ chức ngay tại các bản, với phương châm “cầm tay chỉ việc”, giải thích đơn giản, dễ hiểu, gắn liền với nhu cầu thực tế của người dân. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã biết cài đặt và sử dụng các ứng dụng như VNeID, sàn thương mại điện tử, các ứng dụng ngân hàng số, ví điện tử. Việc làm này giúp bà con dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công và mở ra cơ hội tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP của địa phương đến các thị trường xa, giảm chi phí trung gian, tăng thu nhập. Đây không chỉ là giải pháp quan trọng giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội bền vững, mà còn góp phần đưa Pù Nhi trở thành điểm sáng về chuyển đổi số ở khu vực biên giới của tỉnh.

Cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, khâu đột phá thứ hai được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đề ra đó là: “Tập trung nâng cao ý chí, quyết tâm và tinh thần tự lực, tự cường của mỗi hộ dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động chuyển đổi tư duy sản xuất, phát triển kinh tế. Hình thành phong trào thi đua thoát nghèo, góp phần thay đổi diện mạo địa phương”.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, khuyến khích Nhân dân phát triển các mô hình kinh tế hộ gia đình gắn với chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng sản xuất và cây lương thực chất lượng cao. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đưa các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng vào gieo trồng, như lúa nếp nương, ngô lai, sắn cao sản. Đồng thời, tập trung phát triển đàn gia súc, gia cầm bản địa, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Đặc biệt, xã còn quan tâm đến việc khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng ở các bản có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu trong lành như Cá Nọi, Pù Ngùa, Pha Đén. Việc gắn phát triển kinh tế hộ gia đình với các hoạt động dịch vụ du lịch không chỉ giúp tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, mà còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc. Đây được coi là một trong những hướng đi giúp Pù Nhi từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo và tiến tới xây dựng xã NTM theo hướng kinh tế gắn với văn hóa, phát triển gắn với bảo tồn.

Cùng với thực hiện hai khâu đột phá, xã Pù Nhi cũng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể trên từng lĩnh vực. Trong đó, dành sự quan tâm đặc biệt để nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Để nâng cao chất lượng giáo dục cho con em đồng bào vùng biên giới, xã tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tranh thủ nguồn lực xây dựng trường nội trú, nâng cao chất lượng bữa ăn trưa cho học sinh; nâng cao chất lượng dạy và học; duy trì phổ cập giáo dục đạt chuẩn mức 3. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn xã có 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi Đoàn Văn Trường, cho biết: Trong thời gian tới, Đảng bộ xã xác định huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội là một trong những tiêu chí quan trọng để XDNTM. Bên cạnh đó, xã tập trung nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là thế hệ trẻ, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình, HTX, tổ hợp tác nhằm tạo sinh kế bền vững cho Nhân dân.

Dù còn không ít khó khăn, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, đoàn kết của đồng bào các dân tộc, Pù Nhi đang hướng đến xây dựng xã NTM. Đó là chủ trương hợp lòng dân, bám sát thực tiễn địa phương, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược để xã tiếp tục phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đưa xã Pù Nhi thoát khỏi xã nghèo.

