Chung kết cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại xã Quảng Ninh

Sáng 10/12, Đảng ủy xã Quảng Ninh tổ chức chung kết cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ xã Quảng Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự cuộc thi.

Cuộc thi được triển khai theo Kế hoạch số 03 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Kế hoạch của Đảng ủy xã Quảng Ninh.

Các đại biểu và thí sinh tham dự cuộc thi.

Qua vòng thi sơ khảo đã lựa chọn được 10 thí sinh xuất sắc tham dự chung kết. Tại cuộc thi, các thí sinh đều lựa chọn nội dung, chuyên đề về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quảng Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để dự thi.

Thí sinh thực hiện phần thi.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các thí sinh đã thể hiện sức sáng tạo trong dẫn dắt vấn đề, thu hút sự chú ý người nghe, thể hiện được sự tự tin, diễn đạt mạch lạc, phong cách báo cáo truyền cảm. Đồng thời liên hệ sát với thực tiễn địa phương, đơn vị, đặt ra những vấn đề cần giải quyết để đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống...

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo xã Quảng Ninh trao giải nhất cho thí sinh Đoàn Công Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã Quảng Ninh.

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo xã Quảng Ninh trao 2 giải nhì cho các thí sinh.

Lãnh đạo xã Quảng Ninh trao giải Ba cho các thí sinh.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Đoàn Công Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã Quảng Ninh và trao 2 giải Nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Trung Hiếu