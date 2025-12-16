Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp Cụm thi số V

Sáng 16/12, tại xã Hà Trung, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức khai mạc cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, vòng thi Cụm cấp tỉnh - Cụm thi số V.

Các đại biểu tham dự cuộc thi.

Tham dự có đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các xã, phường trong Cụm thi số V và các thí sinh tham dự cuộc thi.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh phát biểu khai mạc cuộc thi.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh nhấn mạnh: Cuộc thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đề ra; từ đó tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn đảng bộ. Cuộc thi cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa lớn, thể hiện tinh thần, trách nhiệm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với công tác xây dựng đảng về tư tưởng, chính trị; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các thí sinh tham gia cuộc thi

Đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, cuộc thi là diễn đàn để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Thông qua đó, đổi mới nội dung, hình thức, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh và yêu cầu mới.

Cụm thi số V có 27 thí sinh tham gia dự thi, diễn ra trong 2 ngày (16 và 17/12/2025). Mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi là: soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Đại biểu tham dự cuộc thi

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các thí sinh có thành tích xuất sắc, đồng thời lựa chọn 3 thí sinh triển vọng nhất tham dự cuộc thi chung kết toàn tỉnh.

Lê Phượng