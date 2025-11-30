Chung kết cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại phường Sầm Sơn

Ngày 30/11, Đảng ủy phường Sầm Sơn tổ chức chung kết cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh Chung kết cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong quá trình triển khai, đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Đây cũng là hoạt động quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn nắm vững những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, từ đó thống nhất ý chí, quyết tâm và hành động trong thực hiện các mục tiêu phát triển của phường và của tỉnh.

Ban tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm cho các thí sinh.

Trước đó, vòng sơ khảo thu hút 135 bài dự thi của thí sinh đến từ 124 đảng bộ, chi bộ. Ban giám khảo đã lựa chọn 25 bài có đề cương xuất sắc để tham gia vòng thi cụm; từ đây tiếp tục chọn ra 15 thí sinh tiêu biểu bước vào vòng chung kết.

Thí sinh thực hiện phần thi.

Tại vòng thi cuối, với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, các thí sinh đã thể hiện hiểu biết sâu sắc, liên hệ thực tiễn sinh động tại địa phương, đơn vị; cùng với cách thuyết trình ấn tượng và trả lời câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra, từ đó làm rõ các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong các Nghị Quyết của Đại Đại hội Đảng bộ phường Sầm Sơn lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thí sinh trình bày bài thi.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Phương Xoan (CTV)