Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Xây dựng Đảng

Nghị quyết của Đảng

Chung kết cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại phường Sầm Sơn

Phương Xoan (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30/11, Đảng ủy phường Sầm Sơn tổ chức chung kết cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chung kết cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại phường Sầm Sơn

Ngày 30/11, Đảng ủy phường Sầm Sơn tổ chức chung kết cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chung kết cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại phường Sầm Sơn

Toàn cảnh Chung kết cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chung kết cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại phường Sầm Sơn

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong quá trình triển khai, đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Đây cũng là hoạt động quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn nắm vững những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, từ đó thống nhất ý chí, quyết tâm và hành động trong thực hiện các mục tiêu phát triển của phường và của tỉnh.

Chung kết cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại phường Sầm Sơn

Ban tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm cho các thí sinh.

Trước đó, vòng sơ khảo thu hút 135 bài dự thi của thí sinh đến từ 124 đảng bộ, chi bộ. Ban giám khảo đã lựa chọn 25 bài có đề cương xuất sắc để tham gia vòng thi cụm; từ đây tiếp tục chọn ra 15 thí sinh tiêu biểu bước vào vòng chung kết.

Chung kết cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại phường Sầm Sơn

Thí sinh thực hiện phần thi.

Tại vòng thi cuối, với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, các thí sinh đã thể hiện hiểu biết sâu sắc, liên hệ thực tiễn sinh động tại địa phương, đơn vị; cùng với cách thuyết trình ấn tượng và trả lời câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra, từ đó làm rõ các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong các Nghị Quyết của Đại Đại hội Đảng bộ phường Sầm Sơn lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chung kết cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại phường Sầm Sơn

Thí sinh trình bày bài thi.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Phương Xoan (CTV)

Từ khóa:

#Phường Sầm Sơn #Cuộc thi tìm hiểu #Nghị quyết của Đảng #Vòng chung kết

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Như Xuân tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030

Như Xuân tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030

Nghị quyết của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 26/11, Đảng ủy xã Như Xuân tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Như Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng,...
Phường Tĩnh Gia triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đảng bộ phường lần thứ I

Phường Tĩnh Gia triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đảng bộ phường lần thứ I

Nghị quyết của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24/11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tĩnh Gia tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tĩnh Gia lần thứ I, nhiệm kỳ...
Từ nghị quyết đến hành động cụ thể

Từ nghị quyết đến hành động cụ thể

Nghị quyết của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, sau thành công của Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Hạc Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn...
Đưa nghị quyết vào cuộc sống, Hồi Xuân chú trọng phát triển sản phẩm chủ lực

Đưa nghị quyết vào cuộc sống, Hồi Xuân chú trọng phát triển sản phẩm chủ lực

Nghị quyết của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Bên cạnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, Đảng bộ xã Hồi Xuân đang từng bước triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống. Trong đó xã chú trọng xây dựng và...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh