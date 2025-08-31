Xã Cẩm Vân huy động toàn lực lượng trao quà Tết Độc lập cho Nhân dân

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều nay (31/8), xã Cẩm Vân đã huy động toàn bộ lực lượng, tổ chức trao quà đến tay người dân nhanh chóng, trọn vẹn ý nghĩa.

Người dân xã Cẩm Vân đến địa điểm để nhận quà Tết Độc lập.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Cẩm Vân cho biết: Theo rà soát, toàn xã có 22.753 nhân khẩu (số dân đã có mã định danh cá nhân) được nhận quà dịp Tết Độc lập.

Để việc thực hiện tặng quà công khai, minh bạch, bảo đảm trao quà đến tay người dân, xã đã huy động toàn bộ lực lượng tổng rà soát nhân khẩu trên địa bàn. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo và tổ tặng quà người dân tại 21 thôn trong xã. Cùng với đó, xã tích cực tuyên truyền việc trao quà cho người dân trên hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử của xã để người dân nắm bắt được và đến nhận quà.

Chiều 31/8, hầu hết người dân đều tập trung đến các địa điểm nhà văn hóa thôn để nhận quà. Với sự tận tình, trách nhiệm của các Ban chỉ đạo và tổ tặng quà, việc trao quà cho người dân đã diễn ra nhanh chóng, trách nhiệm.

Dự kiến, việc trao quà Tết Độc lập cho Nhân dân trên địa bàn xã Cẩm Vân sẽ hoàn thành trong chiều nay (31/8).

Đây là những phần quà có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần với người dân trong xã, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của Đảng và Nhà nước đối với Nhân dân.

Nguyễn Đạt