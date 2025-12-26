5 học sinh 11 tuổi là đại biểu nhỏ tuổi nhất dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI

5 đại biểu nhỏ tuổi nhất của Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI đều 11 tuổi, đang theo học cấp THCS trên cả nước.

Em Lưu Phúc An, học sinh lớp 6A3, Trường THCS An Thới, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ, là 1 trong 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (cùng 11 tuổi) dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI - năm 2025. (Nguồn: Báo Cần Thơ)

Đại hội lần thứ XI với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội).

Các đại biểu đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện tập thể, cá nhân “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” qua các thời kỳ; các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ... và các vị khách quý; các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học...

Trong số 2.223 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, có 5 học sinh mới 11 tuổi được lựa chọn tham dự, trở thành những đại biểu nhỏ tuổi nhất của kỳ đại hội lần này.

Đó là: Em Lưu Phúc An, học sinh trưởng THCS An Thới, TP Cần Thơ; em Mai Đức Ninh, THCS Nguyễn Trãi, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh; em Lữ Hoài Thương, THCS Nguyễn Chí Thanh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; em Ngô Quỳnh Chi, THCS Chùa Hang 2, tỉnh Thái nguyên; em Văn Hoàng Minh Khuê, THCS Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng.

Đây là những thiếu nhi tiêu biểu, có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các phong trào của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Các em được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giới thiệu, đại diện cho thế hệ thiếu nhi trên nhiều vùng miền của cả nước.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, được tổ chức định kỳ nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2026-2030.

Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra các hoạt động: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; Triển lãm ảnh về Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua; Triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới đất nước; Chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

Theo VTV.vn

Nguồn: https://vtv.vn/5-hoc-sinh-11-tuoi-la-dai-bieu-nho-tuoi-nhat-du-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-lan-thu-xi-100251226104422555.htm