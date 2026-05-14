WHO tiếp tục điều phối ứng phó quốc tế đối với virus Hanta

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các nỗ lực ứng phó quốc tế liên quan tới dịch bệnh do virus Hanta, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu các phương pháp điều trị và vaccine phòng bệnh.

Phát biểu tại một cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày 13/5, bà Sara Barragán Montes, phụ trách kỹ thuật về y tế biên giới và điểm nhập cảnh của WHO, đã cập nhật tình hình sơ tán hành khách trên du thuyền “Hondius” liên quan đến ổ dịch Hanta.

Theo bà Montes, chiến dịch sơ tán và trung chuyển hành khách khỏi du thuyền tại đảo Tenerife của Tây Ban Nha kéo dài trong hai ngày. Hơn 120 người đã được đưa khỏi tàu và vận chuyển bằng 9 chuyến bay thuê riêng do chính phủ 8 nước bố trí. Hiện vẫn còn 27 người trên tàu, gồm 25 thủy thủ đoàn, một bác sĩ và một y tá. Những người này sẽ cùng du thuyền trở về Hà Lan.

WHO cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia liên quan cho đến khi tàu cập cảng an toàn tại Hà Lan, bảo đảm toàn bộ người trên tàu được đưa xuống bờ và con tàu được khử trùng toàn diện.

Trước lo ngại của dư luận về khả năng lây lan của virus Hanta cũng như việc hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu, WHO cho biết đang theo dõi sát tình hình dịch bệnh và sẽ tổ chức cuộc họp nhóm tư vấn kỹ thuật trong vài ngày tới để thảo luận về các liệu pháp kháng virus và kháng thể đơn dòng.

Cùng ngày, đại diện thường trực các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm tăng cường cơ chế phối hợp y tế công cộng xuyên biên giới trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Các bên nhấn mạnh cần xây dựng cơ chế ứng phó thống nhất trong khu vực Schengen, bảo đảm chia sẻ kịp thời thông tin ca bệnh và áp dụng các tiêu chuẩn phòng dịch đồng bộ nhằm hạn chế nguy cơ lây lan xuyên biên giới.

Nhiều quan chức EU cho rằng đợt bùng phát lần này là lời cảnh báo về những điểm yếu trong năng lực ứng phó y tế công cộng của khối, đồng thời kêu gọi tăng cường khả năng phòng ngừa và phối hợp giữa các nước thành viên.

Hiện biện pháp cách ly đối với các hành khách liên quan vẫn chưa thống nhất giữa các nước châu Âu. Tây Ban Nha đưa công dân nước mình tới cách ly tập trung tại một bệnh viện quân y ở Madrid, trong khi Hà Lan và Bỉ chủ yếu áp dụng hình thức tự cách ly tại nhà.

Theo thông tin ban đầu, đã có hai hành khách xuất hiện triệu chứng trong thời gian cách ly và đang được điều trị tại Pháp và Tây Ban Nha.

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) hiện tiếp tục điều tra đường lây truyền của virus. Đánh giá sơ bộ cho thấy ca bệnh đầu tiên có thể đã nhiễm virus trong chuyến đi tới Argentina trước khi lên tàu và sau đó lây cho các hành khách khác trên du thuyền.

Các chuyên gia y tế cũng khẳng định hiện chưa có bằng chứng cho thấy đợt bùng phát lần này liên quan tới một biến thể virus mới, đồng thời đánh giá nguy cơ tổng thể từ virus Hanta hiện vẫn ở mức thấp và người dân không nên hoang mang quá mức.

Vân Bình

