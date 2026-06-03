Ukraine tấn công St Petersburg khi diễn đàn kinh tế hàng đầu tại Nga khai mạc

Một cột khói xám được nhìn thấy bốc lên trên thành phố St. Petersburg vào sáng 3/6 (giờ địa phương), khi các quan chức quốc tế tập trung tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF) lần thứ 29.

Cột khói đen bốc lên trên cảng St. Petersburg, Nga, ngày 3/6/2026, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Ảnh: AP.

Cả giới chức Nga và Ukraine cho biết, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các địa điểm năng lượng và quân sự tại thành phố cảng của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên X rằng quân đội Ukraine đã tấn công trạm trung chuyển dầu Petersburg, cách biên giới Ukraine khoảng 1.100 km. “Mục tiêu khác là một doanh nghiệp ở vùng Tambov tham gia sản xuất vũ khí của Nga,” ông nói thêm.

Thống đốc thành phố St. Petersburg, Alexander Beglov, cho biết một số cơ sở hạ tầng đã bị ảnh hưởng ở các quận Kronstadt, Kirovsky và Krasnoselsky.

Trong khi đó, tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk, ít nhất 7 người thiệt mạng và 11 người bị thương sau khi một máy bay không người lái của UKraine tấn công một xe buýt chở khách. Chiếc xe buýt đang trên đường từ Moscow đến Simferopol thuộc bán đảo Crimea thì bị trúng đạn ở vùng Donetsk.

Sự việc xảy ra một ngày sau khi Nga phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn vào Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi châu Âu phát triển hệ thống phòng không riêng, đồng thời thúc giục Washington cung cấp tên lửa cho hệ thống Patriot, vốn có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga.

TD