Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với 9 xã

Ngày 2/6, Đoàn kiểm tra số 1027 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn, đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tăng trưởng 2 con số, chuyển đổi số, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân đối với Ban Thường vụ Đảng ủy 9 xã: Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Vạn Xuân, Thắng Lộc, Xuân Chinh.

Đoàn kiểm tra làm việc với Chi bộ UBND xã Lương Sơn.

Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại Chi bộ UBND xã Lương Sơn để nắm bắt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân theo Quy định số 73-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thường Xuân, nắm bắt tình hình ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn kiểm tra khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thường Xuân.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, đoàn đã kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tăng trưởng 2 con số; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp; kết quả làm sạch, làm giàu dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của các địa phương, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đảm bảo ổn định, thông suốt, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Tổ chức bộ máy các xã được sắp xếp tinh gọn, cơ bản hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chặt chẽ. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức chuyên môn nghiệp vụ tại các phòng, ban cơ bản phù hợp.

Lãnh đạo xã Thường Xuân phát biểu tại buổi làm việc.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp và giải ngân vốn đầu tư công

Đảng ủy, UBND các xã đã nghiêm túc triển khai các nội dung của Nghị quyết số 57-NQ/TW, bước đầu mang lại hiệu quả trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức.

Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Bát Mọt phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở các xã còn chưa đồng đều trong một số lĩnh vực. Tiến độ triển khai một số dự án, nhiệm vụ trọng điểm còn chậm; việc thu hút đầu tư chưa đạt kỳ vọng. Công tác cải cách thủ tục hành chính còn gặp khó khăn. Hạ tầng công nghệ thông tin thiếu đồng bộ; trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số còn hạn chế.

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương; đồng thời chia sẻ với những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, gắn phân công nhiệm vụ với vị trí việc làm.

Các địa phương cần cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo từng năm. Phát huy nội lực, lợi thế địa phương; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo động lực duy trì tăng trưởng. Khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của các địa phương tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương xem xét, giải quyết.

Hùng Sơn