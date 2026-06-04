Israel và Li- băng đạt thỏa thuận ngừng bắn

Sau hai ngày đàm phán căng thẳng tại Washington, Mỹ, Israel và Li-băng đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, mở ra triển vọng giảm căng thẳng tại khu vực biên giới giữa hai nước.

Israel và Li-băng nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn, sau các cuộc gặp tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, DC, Mỹ, ngày 2 và 3 tháng 6 năm 2026. Ảnh: AFP.

Tuyên bố chung được công bố vào ngày 3/6 sau hội nghị thượng đỉnh ba bên, cho biết việc thực thi thỏa thuận phụ thuộc vào việc lực lượng Hezbollah chấm dứt hoàn toàn các hoạt động tấn công và rút toàn bộ lực lượng khỏi khu vực phía Nam sông Litani. Hai bên cũng nhất trí nhanh chóng thiết lập các khu vực thí điểm, nơi quân đội Li-băng sẽ đảm nhận toàn bộ trách nhiệm kiểm soát an ninh, không để các lực lượng vũ trang ngoài nhà nước hiện diện.

Theo các bên tham gia, những biện pháp này nhằm tạo nền tảng cho tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình và an ninh toàn diện trong tương lai. Mỹ, Israel và Li-băng đồng thời khẳng định tương lai của Li-băng phải do chính phủ hai nước quyết định, bác bỏ mọi nỗ lực can thiệp từ các quốc gia hoặc lực lượng bên ngoài.

Tiếp nối các cuộc tham vấn quốc phòng tại Lầu Năm Góc ngày 29/5, các phái đoàn đã xây dựng một khuôn khổ an ninh chiến lược với mục tiêu bảo đảm chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của cả Li-băng và Israel. Khuôn khổ này bao gồm việc giải giáp các nhóm vũ trang ngoài nhà nước và ngăn chặn nguy cơ các lực lượng này tái lập hoạt động.

Washington tái khẳng định cam kết hỗ trợ nâng cao năng lực cho quân đội Li-băng nhằm giúp nước này thực thi hiệu quả chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ. Trong khi đó, Israel cho rằng an ninh lâu dài chỉ có thể đạt được thông qua việc giải giáp Hezbollah và phá bỏ toàn bộ cơ sở hạ tầng của lực lượng này tại Li-băng.

Về phía Li-băng, giới lãnh đạo nước này nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng các đường biên giới được quốc tế công nhận, đồng thời kêu gọi nhanh chóng thực thi đầy đủ thỏa thuận chấm dứt các hành động thù địch.

Khói bốc lên ở Li-băng sau một cuộc không kích của Israel, ngày 1 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Hai bên dự kiến nối lại các cuộc đàm phán về chính trị và an ninh từ ngày 22/6, với sự trung gian của Mỹ, nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện.

Đây là vòng đàm phán thứ tư giữa Li-băng và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ. Sau cuộc gặp đầu tiên hồi tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng hai nước có thể đạt được hòa bình ngay trong năm nay. Ông cũng mong muốn tổ chức một cuộc gặp tại Washington giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Li-băng Joseph Aoun trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Tổng thống Li-băng Joseph Aoun cho rằng hiện chưa phải thời điểm thích hợp để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh cấp cao. Theo ông, ưu tiên trước mắt là bảo đảm lệnh ngừng bắn được thực thi đầy đủ. Nhà lãnh đạo Li-băng cũng nhấn mạnh việc Israel rút hoàn toàn lực lượng quân sự khỏi miền Nam Li-băng là điều kiện tiên quyết, không thể thương lượng, để tiến tới bất kỳ thỏa thuận lâu dài nào.

Thúy Hà