Ấn Độ và Mỹ sắp hoàn tất giai đoạn đầu thỏa thuận thương mại song phương

Quan hệ kinh tế Ấn Độ - Mỹ được dự báo sẽ có thêm động lực mới khi hai nước đang tiến sát tới việc hoàn tất giai đoạn đầu của thỏa thuận thương mại song phương. Thông tin này được Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai bên đã đạt được nhiều tiến triển đáng kể.

Ấn Độ và Mỹ sắp hoàn tất giai đoạn đầu thỏa thuận thương mại song phương. Ảnh: The Economic Times

Phát biểu với báo giới tại New Delhi ngày 2/6, ông Goyal cho biết hầu hết các vấn đề quan trọng giữa hai bên đã được giải quyết. Hiện các nhà đàm phán chỉ còn thảo luận một số chi tiết kỹ thuật để hoàn thiện văn bản cuối cùng của thỏa thuận. Ông Goyal bày tỏ tin tưởng, hai nước sẽ sớm ký kết giai đoạn đầu của thỏa thuận thương mại song phương, đồng thời cho biết các cuộc thương lượng sau đó sẽ tiếp tục hướng tới một hiệp định toàn diện và sâu rộng hơn. Theo ông, các cuộc thảo luận hiện chủ yếu xoay quanh những điều chỉnh mang tính kỹ thuật và pháp lý.

Ấn Độ và Mỹ đã đạt được khuôn khổ ban đầu cho thỏa thuận thương mại vào tháng 2 năm nay, với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 500 tỷ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán sau đó gặp một số trở ngại liên quan đến các chính sách thuế quan của Washington và những thay đổi trong khuôn khổ pháp lý thương mại của Mỹ.

Bộ trưởng Goyal nhấn mạnh, các nhà đàm phán hiện cũng đang xem xét cách thức đưa những điều chỉnh pháp lý mới tại Mỹ vào văn bản cuối cùng của thỏa thuận để bảo đảm tính ổn định và khả thi trong quá trình thực thi.

Tuần trước, Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor nhận định, hai bên đã thống nhất khoảng 99% nội dung đàm phán và kỳ vọng một thỏa thuận thương mại tạm thời có thể được ký kết trong vài tuần tới.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) và Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar bắt tay sau khi ký biên bản ghi nhớ (MoU) tại Hyderabad House ở New Delhi vào ngày 26/5/2026. Ảnh: AFP

Kể từ tháng 3, Washington và New Delhi đã tiến hành nhiều vòng đàm phán nhằm giải quyết các bất đồng về thuế quan và tiếp cận thị trường. Theo giới chức Ấn Độ, thỏa thuận đang được thương lượng sẽ giúp bảo vệ các lĩnh vực nhạy cảm như nông nghiệp và sản phẩm sữa của nước này, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường Mỹ cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

Các nhà quan sát cho rằng, việc hoàn tất giai đoạn đầu của thỏa thuận sẽ tạo động lực mới cho quan hệ kinh tế Ấn Độ - Mỹ, trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng trong những năm tới.

Minh Phương