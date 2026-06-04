Đức bất ngờ thất bại trong cuộc đua ghế ủy viên không thường trực của HĐBALHQ

Đức đã không giành được ghế ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2027-2028, đánh dấu lần đầu tiên nước này thất bại trong một cuộc vận động tranh cử vào cơ quan quyền lực nhất của Liên hợp quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul vận động cho chiến dịch tranh cử ghế ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc của Đức 1/6/2026. Ảnh: Getty Images.

Trong cuộc bỏ phiếu kín tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 3/6, Bồ Đào Nha và Áo lần lượt nhận được 134 và 131 phiếu ủng hộ để giành hai vị trí dành cho Nhóm các nước Tây Âu và các nước khác, trong khi Đức chỉ nhận được 104 phiếu.

Phát biểu sau kết quả bỏ phiếu, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul thừa nhận đây là một kết quả đáng thất vọng đối với Berlin. Trước đó, Đức đã thành công trong cả 6 lần tranh cử ghế ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an các nhiệm kỳ 1977-1978, 1987-1988, 1995-1996, 2003-2004, 2011-2012 và 2019-2020.

Cùng với Áo và Bồ Đào Nha, Kyrgyzstan, Zimbabwe và Trinidad và Tobago cũng được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ mới. Đây là lần đầu tiên Kyrgyzstan giành được một ghế tại cơ quan này sau khi vượt qua Philippines trong cuộc bỏ phiếu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu ra 5 ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2027-2028. Ảnh: Reuters.

Các thành viên mới sẽ bắt đầu nhiệm kỳ hai năm từ ngày 1/1/2027, thay thế Pakistan, Somalia, Hy Lạp, Đan Mạch và Panama.

Trong nhiều năm qua, Đức không chỉ tìm kiếm các nhiệm kỳ ủy viên không thường trực mà còn thúc đẩy mục tiêu trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Berlin cho rằng cơ cấu hiện nay cần được cải cách nhằm phản ánh tốt hơn tương quan chính trị và kinh tế toàn cầu đương đại.

Chính phủ Đức cũng nhiều lần ủng hộ việc mở rộng cả số lượng thành viên thường trực và không thường trực của Hội đồng Bảo an, đặc biệt dành thêm đại diện cho các khu vực châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh - những khu vực được cho là chưa có sự hiện diện tương xứng trong cơ chế ra quyết định của Liên hợp quốc.

Hội đồng Bảo an hiện có 15 thành viên, gồm 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết là Trung Quốc, Nga, Mỹ, Anh và Pháp, cùng 10 thành viên không thường trực được Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu với nhiệm kỳ hai năm.

Thanh Hằng