Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả hành động xâm phạm lãnh thổ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov mới đây tuyên bố các hành động nhằm vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga trong những tình huống nghiêm trọng nhất có thể dẫn tới việc Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân theo các nguyên tắc đã được quy định trong học thuyết quân sự và chính sách răn đe hạt nhân của nước này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Interfax

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) ngày 3/6, ông Ryabkov cho biết các điều kiện có thể dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân đã được nêu rõ trong các văn kiện chiến lược của Nga. Theo nhà ngoại giao cấp cao này, những tài liệu đó phản ánh lập trường của Moscow rằng các hành động xâm phạm lãnh thổ hoặc đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của Nga từ các đối thủ có thể kéo theo những biện pháp đáp trả tương ứng trong những kịch bản cực đoan nhất.

Ông Ryabkov nhấn mạnh rằng các quy định hiện hành về răn đe hạt nhân của Nga đã xác định những trường hợp mà Moscow cho rằng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại của nhà nước hoặc an ninh quốc gia. Tuy nhiên, ông Ryabkov không đề cập đến bất kỳ tình huống cụ thể nào có thể dẫn tới việc kích hoạt các cơ chế này.

Nga cảnh báo có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả hành động xâm phạm lãnh thổ. Ảnh: El Paris

Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục diễn biến phức tạp liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine và các vấn đề an ninh khu vực. Trong thời gian qua, giới chức Nga nhiều lần nhấn mạnh vai trò của lực lượng răn đe hạt nhân trong chiến lược quốc phòng của nước này, đồng thời khẳng định việc sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ được xem xét trong những trường hợp được quy định bởi học thuyết quân sự.

Nga hiện sở hữu một trong những kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Theo các văn kiện chính thức, chính sách răn đe hạt nhân của Moscow được xây dựng nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền và ngăn ngừa các mối đe dọa chiến lược từ bên ngoài.

Các phát biểu mới nhất của ông Ryabkov tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh các bên liên quan đang theo dõi sát những diễn biến về an ninh và ổn định chiến lược tại châu Âu.

Lê Hà.