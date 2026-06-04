Thủ tướng Hungary thăm Pháp nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Budapest - Paris và Brussels

Trong chuyến thăm chính thức tới Pháp, Thủ tướng Hungary Péter Magyar đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron tại Điện Élysée ngày 3/6, tập trung vào việc thúc đẩy quan hệ song phương và tăng cường phối hợp trong khuôn khổ Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Hungary Péter Magyar (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Élysée ở thủ đô Paris, ngày 3/6. Ảnh: Marc Piasecki/Getty Images.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống Macron nhận định Hungary đang bước vào một giai đoạn mới, thể hiện rõ cam kết của người dân nước này đối với các giá trị châu Âu. Nhà lãnh đạo Pháp hoan nghênh việc Budapest và Ủy ban châu Âu đạt được thỏa thuận về giải ngân các nguồn quỹ của EU dành cho Hungary.

Đề cập tới Hội nghị Thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra vào ngày 18-19/6, Tổng thống Macron cho biết các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các khoản hỗ trợ và cho vay dành cho Ukraine. Ông nhấn mạnh EU cần tiếp tục gia tăng sức ép đối với Nga, đồng thời khẳng định Ukraine nên được xem xét gia nhập EU dựa trên những thành quả và tiêu chí riêng.

Tổng thống Pháp cũng cho biết hai nước đang tăng cường hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng hạt nhân, công nghiệp, nông nghiệp và chống thông tin sai lệch. Ông đánh giá niềm tin giữa hai bên đang được củng cố nhờ những chính sách mới của chính phủ Hungary.

Thủ tướng Hungary Péter Magyar bày tỏ hy vọng Budapest và Paris sẽ sớm ký kết một thỏa thuận hợp tác chiến lược mới trước ngày 23/10 năm nay. Ảnh: Uni global.

Về phần mình, Thủ tướng Péter Magyar khẳng định Pháp là một trong những đối tác và đồng minh quan trọng nhất của Hungary, đồng thời nhấn mạnh mong muốn tái thiết, làm sâu sắc hơn quan hệ Hungary - Pháp trên các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, văn hóa và các vấn đề của EU. Ông Magyar bày tỏ hy vọng hai bên sẽ sớm ký kết một thỏa thuận hợp tác chiến lược mới trước ngày 23/10 năm nay.

Nhà lãnh đạo Hungary cũng cho biết Budapest sẽ tiếp tục củng cố vị thế của mình trong châu Âu và hệ thống liên minh phương Tây. Ông nhấn mạnh các đối tác châu Âu có thể tin tưởng vào Hungary, đồng thời khẳng định Budapest cũng luôn coi châu Âu là một đối tác chiến lược quan trọng.

Ngọc Liên