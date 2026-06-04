Mỹ và Iran có thể đạt thỏa thuận ngay trong cuối tuần

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đang đạt tiến triển tích cực, đồng thời bày tỏ kỳ vọng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận trong những ngày tới.

Tổng thống Donald Trump: Thỏa thuận với Iran có thể đạt được ngay trong cuối tuần này. Ảnh: White House.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng ngày 3/6, ông Trump cho biết Iran đang ở rất gần việc hoàn tất các thủ tục cần thiết để đi đến một thỏa thuận. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, nếu các cuộc thương lượng tiếp tục diễn biến thuận lợi, một thỏa thuận có thể được hoàn tất ngay trong cuối tuần này.

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh mong muốn lượng uranium làm giàu của Iran được chuyển giao cho Mỹ và cho rằng việc này có thể được thực hiện trong tương lai gần.

Liên quan đến tình hình an ninh khu vực, khi được hỏi về hiệu lực của lệnh ngừng bắn với Iran sau vụ tấn công nhằm vào Kuwait trong đêm 3/6, ông Trump khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì, song thừa nhận tình hình có thể thay đổi nhanh chóng.

Trước đó, ngày 2/6, Tổng thống Trump đã bác bỏ các thông tin cho rằng Mỹ và Iran đã ngừng các cuộc tiếp xúc liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Trên mạng xã hội Truth Social, ông khẳng định các cuộc trao đổi giữa hai bên vẫn diễn ra liên tục trong những ngày gần đây và nhấn mạnh đã đến lúc Iran cần đưa ra quyết định về một thỏa thuận. ông Trump viết: “Tôi đã nói với Iran rằng đã đến lúc phải đạt được một thỏa thuận. Vấn đề này đã kéo dài suốt 47 năm và không thể tiếp tục thêm nữa”.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi một số cơ quan truyền thông Iran đưa tin Tehran đã tạm dừng các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ, với lý do các hoạt động quân sự của Israel tại Liban đang gia tăng. Tuy nhiên, Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định tiến trình đối thoại vẫn đang được thúc đẩy. Trong một bài đăng khác trên Truth Social, ông cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra với tốc độ nhanh.

Thỏa thuận tiềm năng mới giữa Mỹ và Iran sẽ mở lại hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Ảnh: MarineTraffic.

Trong khi đó, ngày 3/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng vấn đề xử lý kho dự trữ uranium làm giàu cao là điểm gây tranh cãi lớn nhất giữa Mỹ và Iran. Ông nói: “Các văn kiện trao đổi giữa Mỹ và Iran đã đề cập rõ ràng đến vấn đề này”, nhưng nói thêm: “Sự chấp thuận cuối cùng của Iran vẫn chưa được nhận”. Ngoại trưởng Rubio tuyên bố: “Chiến dịch “Cơn thịnh nộ tột cùng” chống lại Iran đã kết thúc” và định nghĩa đây là một chiến thắng, nói rằng: "Nó đã vô hiệu hóa hầu hết các năng lực quân sự và cơ sở sản xuất vũ khí của Iran."

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng tới, ông Rubio cũng bày tỏ sự không hài lòng với các đồng minh châu Âu. Chỉ trích một số thành viên NATO vì thiếu hợp tác trong việc hỗ trợ lực lượng Mỹ và sử dụng các căn cứ trong cuộc chiến với Iran.

Thúy Hà