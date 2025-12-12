Hotline: 0822.173.636   |

Y tế - Sức khỏe

WHO tái khẳng định không có mối liên hệ giữa vaccine và chứng tự kỷ

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 11/12 cho biết các đánh giá khoa học mới nhất tiếp tục khẳng định không có mối liên hệ giữa vaccine và rối loạn phổ tự kỷ. Kết luận này phù hợp với đánh giá đã được đưa ra từ cách đây hơn 20 năm.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 11/12 cho biết các đánh giá khoa học mới nhất tiếp tục khẳng định không có mối liên hệ giữa vaccine và rối loạn phổ tự kỷ. Kết luận này phù hợp với đánh giá đã được đưa ra từ cách đây hơn 20 năm.

Ảnh minh họa.

Ủy ban Cố vấn toàn cầu của WHO về an toàn vaccine đã xem xét hai tổng quan hệ thống, bao gồm các nghiên cứu được công bố trong giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 8/2025. Các tổng quan này xem xét cả nhóm vaccine nói chung và những loại có chứa chất bảo quản gốc thủy ngân thiomersal.

Một số ý kiến từng cho rằng thiomersal có thể liên quan tới chứng tự kỷ, song các nghiên cứu khoa học đã nhiều lần bác bỏ quan điểm này.

Theo ủy ban, mối liên hệ giữa vaccine và rối loạn phổ tự kỷ chỉ được xem xét khi nhiều nghiên cứu chất lượng cao lặp lại cùng một kết quả và chứng minh được sự liên quan một cách rõ ràng bằng số liệu rằng vaccine và tình trạng sức khỏe nói trên có liên quan đến nhau.

Theo WHO, trong số 31 nghiên cứu được phân tích, 20 nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng nào về mối liên hệ giữa vaccine và chứng tự kỷ.

Trong khi đó, 11 nghiên cứu còn lại tuy nêu ra khả năng có liên hệ nhưng ủy ban đánh giá các nghiên cứu này có nhiều sai sót lớn về phương pháp thực hiện nghiên cứu và có nguy cơ thiên lệch ở mức cao.

Trước đó, một số ý kiến ở Mỹ trong đó có Bộ trưởng Y tế nước này Robert F. Kennedy Jr. cho rằng vaccine cho trẻ em là nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ.

Hồi tháng 3 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ cho biết sẽ tiến hành nghiên cứu bổ sung để đánh giá liệu vaccine có liên quan tới chứng tự kỷ hay không./.

Theo TTXVN

