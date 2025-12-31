Nâng cao chất lượng toàn diện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả, bền vững

Chiều 31/12, Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong tổng số 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao năm 2025, có 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Hệ thống y tế dự phòng tiếp tục được củng cố, các dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, không để xảy ra ổ dịch lớn. Công tác tiêm chủng mở rộng được duy trì thường xuyên; các chương trình y tế - dân số triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Hoạt động khám, chữa bệnh có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng điều trị từng bước được nâng cao. Toàn ngành đã triển khai 446 kỹ thuật mới, trong đó có nhiều kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao lần đầu được thực hiện tại tuyến tỉnh và tuyến cơ sở, góp phần giảm chuyển tuyến, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Công tác chuyển đổi số y tế đạt những bước tiến rõ nét với 100% bệnh viện công lập triển khai bệnh án điện tử; hơn 1,1 triệu sổ sức khỏe điện tử được tạo lập và cập nhật.

Cải cách hành chính tiếp tục là điểm sáng khi chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở (DDCI) của Sở Y tế tăng mạnh, từ nhóm cuối vươn lên nhóm dẫn đầu trong các sở, ngành của tỉnh. Thủ tục hành chính được rà soát, cắt giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý hành nghề y, dược tư nhân được tăng cường; hoạt động bảo trợ xã hội, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế được triển khai kịp thời, hiệu quả, nhất là trong dịp Tết và khi xảy ra thiên tai.

Tuy nhiên, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế và tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao hiện nay chưa đạt kế hoạch; một số cơ sở y tế tuyến cơ sở còn thiếu nhân lực và trang thiết bị.

Năm 2026, ngành Y tế Thanh Hóa xác định mục tiêu phát triển hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả, hiện đại và bền vững; tăng cường hội nhập và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Toàn ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, khắc phục các “điểm nghẽn”, huy động tối đa các nguồn lực để thúc đẩy phát triển toàn diện; xây dựng và hoàn thiện các chính sách, đề án, kế hoạch trọng tâm; nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở; tăng cường quản lý dược, kiểm nghiệm và hành nghề y, dược tư nhân. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong khám, chữa bệnh, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động y tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế và chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả 10 chỉ tiêu và 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Tiến sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tiến sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến tham luận; đồng thời nhấn mạnh một số nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, gồm: xây dựng văn hóa đơn vị; nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo; quản lý, quy hoạch và luân chuyển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp của cán bộ y tế; tăng cường quản lý chất lượng tại các cơ sở y tế.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Y tế đã trao Giấy khen cho Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế (CHIR) vì có nhiều đóng góp tích cực trong hỗ trợ hoạt động cải tiến chất lượng tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tô Hà