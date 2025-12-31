[E-Magazine]: Dấu ấn y tế Thanh Hoá 2025: Hành trình vì sức khỏe Nhân dân

Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng của ngành Y tế Thanh Hóa. Nổi bật là công tác chuyển đổi số, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, kiểm soát dịch bệnh và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Những thành quả ấy đã và đang góp phần khẳng định quyết tâm xây dựng một nền y tế hiện đại, nhân văn, lấy người bệnh làm trung tâm.

Chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng nổi bật của ngành Y tế Thanh Hóa trong năm 2025. Với sự chỉ đạo quyết liệt, nhất quán của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Y tế, các cơ sở y tế trên địa bàn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh, từng bước hình thành nền y tế số đồng bộ, hiện đại. Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, liên thông dữ liệu y tế và xây dựng sổ sức khỏe điện tử đã giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận tiện và chính xác hơn. Người bệnh không còn phải mang theo nhiều loại giấy tờ, giảm thời gian chờ đợi, đồng thời tăng tính minh bạch và an toàn trong quản lý thông tin sức khỏe.

Đáng chú ý, nếu đầu năm 2025, toàn ngành y tế Thanh Hóa mới chỉ có một đơn vị triển khai bệnh án điện tử là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; thì đến cuối năm, toàn tỉnh đã có 38/38 bệnh viện công lập, 2/2 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và 15/20 bệnh viện tư nhân triển khai bệnh án điện tử, đạt tỷ lệ trên 93%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Cùng với đó, 48 KIOSK khám, chữa bệnh thông minh đã được triển khai tại 42 bệnh viện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong đăng ký khám và tiếp cận dịch vụ y tế.

Song song với việc số hóa hồ sơ bệnh án, ngành y tế Thanh Hóa đã tạo lập trên 1,1 triệu sổ Sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID, từng bước hình thành hệ sinh thái y tế số liên thông, kết nối từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Mô hình khám bệnh, tư vấn và hội chẩn từ xa tiếp tục phát huy hiệu quả, rút ngắn khoảng cách giữa các tuyến, đặc biệt có ý nghĩa đối với người dân khu vực nông thôn, miền núi, vùng khó khăn.

Những kết quả này cho thấy chuyển đổi số không còn là mục tiêu dài hạn, mà đã trở thành động lực trực tiếp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ người bệnh của ngành Y tế Thanh Hóa.

Cùng với chuyển đổi số, năm 2025 ghi nhận bước tiến rõ nét trong phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Các bệnh viện tiếp tục cải tiến chất lượng theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện; năng lực quản trị, điều hành và chuyên môn ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư; môi trường y tế được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Toàn ngành đã triển khai 446 kỹ thuật lâm sàng và cận lâm sàng mới, trong đó có nhiều kỹ thuật cao được ứng dụng lần đầu trong chẩn đoán và điều trị, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu trước đây chỉ thực hiện được tại các bệnh viện tuyến trung ương, nay đã được làm chủ ngay tại tuyến tỉnh và tuyến cơ sở, giúp người bệnh giảm chi phí, thời gian đi lại, đồng thời giảm tải cho tuyến trên. Tiêu biểu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da ở bệnh nhân hẹp khít van động mạch chủ. Đây là kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, có ý nghĩa quan trọng, đặt nền móng cho việc triển khai các can thiệp bệnh lý tim cấu trúc phức tạp tại Thanh Hóa trong thời gian tới.

Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ Chuyên khoa II Hoàng Hữu Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Trong năm 2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã triển khai hơn 30 kỹ thuật mới, trong đó nổi bật là kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da. Việc làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, mà còn mở ra nhiều cơ hội điều trị hiệu quả cho người bệnh ngay tại tỉnh.

Không chỉ ở tuyến tỉnh, các bệnh viện tuyến cơ sở cũng không ngừng đổi mới, đầu tư phát triển dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu. Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân là một trong những đơn vị tiêu biểu, tích cực ứng dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân Phùng Sỹ Thường chia sẻ: Năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đã đẩy mạnh phát triển nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, chuyên sâu. Mục tiêu của chúng tôi là từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, để người dân được hưởng dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn ngay tại tuyến cơ sở.

Cùng với phát triển kỹ thuật, công tác chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới tiếp tục được triển khai hiệu quả. Đến nay, đã có 10 bệnh viện trở thành bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện tuyến trung ương; 13 bệnh viện tuyến tỉnh kết nối khám, chữa bệnh từ xa với tuyến trên; 18 phòng tư vấn, khám chữa bệnh từ xa được triển khai trực tiếp với bệnh nhân; 100% bệnh viện có kết nối hội chẩn với các bệnh viện tuyến trên, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và bảo đảm sự công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Cùng với nâng cao chất lượng điều trị, công tác y tế dự phòng và kiểm soát dịch bệnh tiếp tục được ngành Y tế Thanh Hóa triển khai chủ động, quyết liệt trong năm 2025. Ngành đã sớm nhận diện các nguy cơ dịch bệnh theo mùa, theo chu kỳ, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, từ đó triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch trên toàn tỉnh.

Với phương châm “phát hiện sớm – xử lý kịp thời – khoanh vùng hiệu quả”, cùng với việc duy trì hiệu quả Chương trình Tiêm chủng mở rộng, tỷ lệ tiêm chủng thường xuyên toàn tỉnh đạt trên 96%, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ổn định đời sống Nhân dân.

Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Bình Yên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: Việc kiểm soát dịch bệnh hiệu quả trong năm 2025 là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các tuyến y tế, chính quyền địa phương và sự chủ động, nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch.

Nhìn lại năm 2025, những dấu ấn đạt được đã cho thấy sự nỗ lực không ngừng của ngành Y tế Thanh Hóa trên hành trình đổi mới và phát triển. Các kết quả đạt được không chỉ là thành quả của một năm, mà còn là nền tảng quan trọng để toàn ngành bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao.

Theo Tiến sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; phát triển kỹ thuật chuyên sâu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới quản trị bệnh viện và xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm. Mục tiêu xuyên suốt của ngành là bảo đảm mọi người dân trên địa bàn tỉnh đều được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, công bằng và hiệu quả.

Những thành quả của năm 2025 không chỉ được đo bằng số lượng kỹ thuật mới hay các chỉ tiêu chuyên môn, mà còn được thể hiện qua niềm tin và sự hài lòng của người bệnh và Nhân dân. Trên nền tảng đã được gây dựng, ngành Y tế Thanh Hóa đang từng bước vững vàng tiến về phía trước, tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện hệ thống y tế theo hướng công bằng – hiệu quả – bền vững – nhân văn, kiểm soát tốt dịch bệnh, đổi mới quản trị bệnh viện, chú trọng phát triển y tế chuyên sâu, góp phần chăm lo, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới.

Nội dung và Ảnh: Tô Hà

Đồ họa: Mai Huyền