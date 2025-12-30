Bệnh viện Y dược cổ truyền Thanh Hóa nâng cao năng lực quản trị, lấy người bệnh làm trung tâm

Sáng 30/12, Bệnh viện Y dược cổ truyền Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện công tác bệnh viện năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2025, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới quản trị, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Với quy mô 275 giường bệnh, bệnh viện duy trì hoạt động ổn định, tổng lượt khám đạt 9.864 lượt (vượt 16,05% kế hoạch), điều trị nội trú 8.584 lượt; công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 155%, khẳng định vai trò cơ sở điều trị chuyên sâu về y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

Công tác quản trị được đổi mới theo hướng hiện đại, minh bạch; kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2024 đạt 3,68/5 điểm với 78/83 tiêu chí. Năm 2025, bệnh viện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, nâng cấp các hệ thống HIS, LIS, PACS, bảo đảm liên thông dữ liệu, rút ngắn thời gian chờ và nâng cao chất lượng phục vụ.

Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tâm, phát biểu khai mạc.

Song song với đó, bệnh viện phát huy thế mạnh y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại, đẩy mạnh điều trị không dùng thuốc, phục hồi chức năng; sản lượng bào chế thuốc đạt trên 16,5 tấn, vượt 27% kế hoạch. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh ngoại trú đạt 100%, nội trú đạt 95%.

Đại biểu đóng góp ý kiến xây dựng bệnh viện ngày một phát triển.

Bước sang năm 2026, bệnh viện tiếp tục đổi mới toàn diện, hoàn thiện bệnh án điện tử, chuẩn hóa quy trình chuyên môn, mở rộng dịch vụ kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và niềm tin của người bệnh.

TS. Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, TS. Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, năm 2026 – năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2026-2030, ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh đổi mới quản trị bệnh viện, chuyển đổi số và tự chủ tài chính. Đồng chí đề nghị Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; phát huy y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại; bảo đảm an toàn người bệnh, chuẩn hóa quy trình chuyên môn, cải tiến phong cách phục vụ, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo chất lượng.

Cùng với đó, bệnh viện cần triển khai hiệu quả hồ sơ bệnh án điện tử, nâng cao năng lực số cho cán bộ; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính; chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ bác sĩ y học cổ truyền, dược sĩ, kỹ thuật viên có khả năng làm chủ kỹ thuật mới, thiết bị hiện đại.

Tô Hà