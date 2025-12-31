Chuyển đổi số mạnh mẽ ngành Y tế để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Năm 2026, ngành Y tế Thanh Hóa phấn đấu 100% cơ sở y tế hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt đa phương thức và thực hiện kê đơn thuốc điện tử; đưa vào thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh, giám sát bệnh truyền nhiễm...

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 31/12, Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số (CĐS) và Đề án 06 trong ngành Y tế năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2025, CĐS toàn ngành Y tế đã đi qua giai đoạn khởi động, nền móng đã được tạo lập, sẵn sàng cho sự bùng nổ dịch vụ và thúc đẩy giá trị thiết thực. CĐS đã mang lại hiệu quả trong quản lý và vận hành của các cơ sở y tế; cải thiện rõ rệt trải nghiệm của người bệnh và dịch vụ y tế; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao; tiết kiệm chi phí và thời gian, tăng tính công bằng và tiếp cận dịch vụ y tế.

Ngành Y tế của tỉnh cũng đã đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở (DDCI) của Sở Y tế từ nhóm cuối (xếp thứ 21/22 sở, ngành năm 2023), lên tốp đầu (xếp thứ 6/22 sở, ngành năm 2024), là đơn vị có mức độ thay đổi điểm số cao nhất trong 22 sở/ban/ngành cấp tỉnh.

Đồng thời, Sở Y tế Thanh Hóa đã thực hiện cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC; 61,66% chi phí tuân thủ TTHC. Triển khai bệnh án điện tử tại 38/38 bệnh viện công lập; 2/2 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, 15/20 bệnh viện tư nhân. Có 48 KIOSK khám chữa bệnh thông minh được triển khai thành công tại 42 bệnh viện (vượt 8 KIOSK so với kế hoạch). Tạo lập được trên 1,1 triệu Sổ sức khỏe điện tử/VNeID.

Việc CĐS mạnh mẽ, ứng dụng rộng rãi khoa học công nghệ, nghiên cứu mới và mô hình quản trị hiện đại đang giúp hệ thống y tế của tỉnh vận hành thông minh, minh bạch, an toàn, hiệu quả; mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng.

Đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh trình bày tham luận “Luật an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực y tế”.

Năm 2026, ngành Y tế Thanh Hóa xác định hoàn thiện nền tảng số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và triển khai dịch vụ y tế số phục vụ người dân.

Cùng với đó, tiếp tục đồng bộ dữ liệu y tế của tỉnh với Cơ sở dữ liệu y tế quốc gia; tăng cường khai thác dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Đại diện Công ty TNHH Minh Lộ phát biểu tham luận tại hội nghị.

Về chỉ tiêu cụ thể, ngành phấn đấu có 100% hồ sơ công việc (không bao gồm hồ sơ, tài liệu mật theo quy định của pháp luật) được giải quyết trên môi trường điện tử; 100% TTHC đủ điều kiện được công bố dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp (đối tượng thực hiện là doanh nghiệp) được thực hiện trực tuyến; 90% người dân trưởng thành có thẻ BHYT và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có Sổ sức khỏe điện tử được tích hợp trên VNeID; 100% cơ sở y tế hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt đa phương thức; 100% các cơ sở y tế thực hiện kê đơn thuốc điện tử; 90% người dân sử dụng ít nhất một ứng dụng y tế số để đặt lịch khám, xem hồ sơ sức khỏe, nhận thông báo kết quả khám, chữa bệnh; đưa vào thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh, giám sát bệnh truyền nhiễm...

Linh Hương