Điều trị ung thư cổ tử cung: Phát hiện sớm tỷ lệ chữa khỏi hoàn toàn có thể lên tới 95%

Ung thư cổ tử cung từng gây nên nỗi ám ảnh kéo dài nhiều thập kỷ đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Tại Việt Nam, căn bệnh này vẫn nằm trong nhóm nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nữ giới, đặc biệt là những người từ 30–50 tuổi. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đã thay đổi mạnh mẽ nhờ hai yếu tố then chốt của y học hiện đại: tầm soát định kỳ và điều trị đúng phác đồ. Khi được phát hiện ở giai đoạn tiền ung thư hoặc giai đoạn sớm, tỷ lệ sống khỏe sau 5 năm có thể vượt trên 90% – đồng nghĩa với việc ung thư cổ tử cung không còn là “bản án tử” nếu phụ nữ chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Phát hiện sớm – Yếu tố then chốt điều trị ung thư cổ tử cung hiệu quả

Ung thư cổ tử cung là một trong những ung thư phụ khoa phổ biến nhất ở nữ giới, hình thành khi các tế bào bất thường tại cổ tử cung tăng sinh không kiểm soát. Ở giai đoạn tiền ung thư hoặc khi tổn thương mới xuất hiện, hiệu quả điều trị gần như tối ưu nhờ các biện pháp ngoại khoa, xạ trị hoặc phối hợp hóa - xạ trị.

BSCKI. Nguyễn Thanh Hải – Bác sĩ Khoa Phụ, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) nhấn mạnh: “Điều trị ung thư cổ tử cung hiệu quả còn phụ thuộc vào thời điểm phát hiện bệnh, thể trạng của người bệnh và mức độ đáp ứng với phác đồ. Phát hiện sớm và điều trị khi tổn thương còn khu trú, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể đạt tới 96%. Khi bệnh tiến triển sang giai đoạn 1, tỷ lệ này giảm còn khoảng 80 – 90%, và ở giai đoạn 2 chỉ còn 50 – 60%”.

Tầm soát ung thư cổ tử cung khuyến nghị cho chị em từ 21 tuổi trở lên.

BSCKI. Nguyễn Thanh Hải cũng khuyến cáo chị em không nên chờ đến khi có dấu hiệu bất thường mới đi khám: “Tầm soát ung thư cổ tử cung nên được thực hiện với tất cả phụ nữ đã có quan hệ tình dục, đặc biệt là nhóm từ 21 – 65 tuổi. Những người có nguy cơ cao như nhiễm HPV, sinh con sớm, sinh nhiều lần, hút thuốc, suy giảm miễn dịch hay có tiền sử tổn thương cổ tử cung cần được theo dõi sát hơn.”

Theo bác sĩ, lợi ích lớn nhất của tầm soát là phát hiện sớm tổn thương giúp điều trị hiệu quả từ giai đoạn đầu, bảo vệ khả năng sinh sản, giảm tỷ lệ tử vong và gánh nặng tài chính cho người bệnh. Hiện nay, quy trình tầm soát ung thư cổ tử cung thường kết hợp nhiều phương pháp bổ trợ gồm:

Xét nghiệm tế bào cổ tử cung nhằm phát hiện biến đổi tế bào bất thường tại cổ tử cung.

Xét nghiệm HPV genotype xác định chủng HPV nguy cơ cao.

Soi cổ tử cung (Colposcopy) để đánh giá trực tiếp tổn thương nghi ngờ.

Sinh thiết mô bệnh học nếu cần xác định bản chất tổn thương.

Khoa Phụ PhenikaaMec: Mô hình chăm sóc sức khỏe phụ nữ khép kín theo chuẩn quốc tế

Nằm trong tổ hợp Sản – Phụ – Y học bào thai, một trong những khối chuyên khoa mũi nhọn của Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), Khoa Phụ sở hữu hệ thống máy móc hiện đại, quy trình khép kín, khu khám – thủ thuật – nội trú bố trí khoa học, đáp ứng nhu cầu từ thăm khám định kỳ đến can thiệp phẫu thuật phức tạp. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đều được đào tạo bài bản, cập nhật kiến thức liên tục thực hiện thăm khám, tư vấn, điều trị, chăm sóc cho phụ nữ mọi độ tuổi.

Đội ngũ bác sĩ Khoa Phụ thực hiện thăm khám và siêu âm bằng hệ thống thiết bị hiện đại.

Khoa Phụ PhenikaaMec hội tụ đầy đủ các mắt xích quan trọng của chăm sóc sức khỏe phụ nữ, từ phòng bệnh, phát hiện sớm, điều trị chuyên sâu cho tới tái tạo chất lượng sống. Không đơn thuần là nơi tiếp nhận điều trị nội trú các bệnh lý phụ khoa, khoa còn đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ mang tính nền tảng đối với sức khỏe sinh sản nữ giới. Tại đây, phụ nữ được tư vấn toàn diện về sức khỏe sinh sản, quản lý thai kỳ và hỗ trợ sinh sản cho các cặp vợ chồng đang đối mặt với khó khăn thụ thai. Song song với đó, khoa duy trì hệ thống phòng ngừa – sàng lọc – chẩn đoán sớm ung thư phụ khoa, trong đó nổi bật là ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng và ung thư vú – những bệnh lý nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể can thiệp hiệu quả nếu phát hiện kịp thời.

Kết quả thăm khám, phương pháp điều trị được bác sĩ tư vấn rõ ràng.

Đặc biệt, đội ngũ bác sĩ chuyên khoa sẽ trực tiếp xây dựng lộ trình tư vấn theo từng giai đoạn: từ dậy thì, sinh sản, hậu sản cho tới tiền mãn kinh và mãn kinh. Các bệnh lý phổ biến như viêm nhiễm phụ khoa, rối loạn kinh nguyệt, u xơ tử cung, u nang buồng trứng được tiếp cận bằng phác đồ khoa học, chuẩn hoá theo hướng dẫn quốc tế. Khoa Phụ PhenikaaMec đã thực hiện thành công các ca phẫu thuật nội soi u xơ tử cung, u nang buồng trứng, polyp buồng tử cung và dị dạng sinh dục, cho đến những ca phức tạp như: chửa ngoài tử cung, chửa vết mổ, buồng trứng xoắn, vỡ nang buồng trứng chảy máu, ... nguy hiểm.

Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, tu nghiệp trong và ngoài nước cùng với điều dưỡng tận tình, chu đáo.

Ưu thế nổi bật của Khoa Phụ PhenikaaMec là làm chủ nhiều kỹ thuật phẫu thuật hiện đại: phẫu thuật nội soi cắt tử cung, bóc u xơ, soi buồng tử cung chẩn đoán – điều trị; phẫu thuật đường âm đạo, trong đó có cắt tử cung đường âm đạo và phẫu thuật Manchester/Crossen điều trị sa sinh dục. Việc ứng dụng phẫu thuật Robot mở ra bước tiến quan trọng trong ngành phụ khoa, giúp thao tác tinh vi, hạn chế tổn thương mô và phục hồi nhanh. Nhờ đó, robot hỗ trợ hiệu quả trong cắt tử cung toàn phần hoặc bán phần, nối vòi tử cung điều trị vô sinh, bóc u xơ hoặc u buồng trứng, điều trị lạc nội mạc tử cung, xử trí sa sinh dục và can thiệp ung thư buồng trứng ở giai đoạn phù hợp. Cùng với đó, các thủ thuật như nạo sinh thiết buồng tử cung, xoắn polyp hay rạch áp-xe được triển khai thường quy, rút ngắn thời gian điều trị và giảm biến chứng.

Khoa Phụ PhenikaaMec còn được đầu tư bài bản về cơ sở vật chất với phòng khám sản – phụ khoa, siêu âm chuyên sâu, theo dõi Monitoring sản khoa, phòng thủ thuật, phòng tiền thủ thuật, phòng lưu và khu cấp cứu sản,... rộng rãi, tiện nghi.