Hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, phát triển y tế chuyên sâu

Chiều 29/12, Bộ Y tế tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu UBND các tỉnh, thành phố.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Năm 2025, toàn ngành Y tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; ước hoàn thành 3/3 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội được Quốc hội giao; 8/9 chỉ tiêu chuyên ngành đạt và vượt kế hoạch.

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,15%. Số bác sĩ đạt 15 bác sĩ/10.000 dân. Số giường bệnh đạt 34,5 giường/10.000 dân. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt 74,8 tuổi. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế trên 90%.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Giai đoạn 2021-2025, công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai chủ động, hiệu quả; nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm được kiểm soát. Mạng lưới khám, chữa bệnh tiếp tục được củng cố, nhiều kỹ thuật y học chuyên sâu, hiện đại được làm chủ và triển khai thường quy tại các bệnh viện. Thái độ phục vụ của cán bộ y tế có sự chuyển biến tích cực theo hướng “Lấy người bệnh làm trung tâm”.

Chuyển đổi số y tế có bước tiến rõ nét, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu y tế dùng chung, triển khai bệnh án điện tử và hồ sơ sức khỏe điện tử. Công tác dân số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em đạt nhiều kết quả tích cực.

Cùng với đó, nhiệm kỳ 2021-2025 ghi dấu những kết quả quan trọng trong việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của ngành Y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế nhiệm kỳ 2026-2030 và năm 2026, tập trung vào hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, phát triển y tế chuyên sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ, bảo đảm an ninh y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự và phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ghi nhận, đánh giá cao kết quả ngành Y tế đạt được trong năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025 cũng như những nỗ lực, cố gắng của toàn ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Y tế tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, các dự án luật quan trọng liên quan đến lĩnh vực y tế; đồng thời xây dựng cơ chế phù hợp để tổ chức thực hiện hiệu quả, huy động sự tham gia của y tế tư nhân và các nguồn lực xã hội - nguồn lực quan trọng để phát triển ngành.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng thực chất, hiệu quả, coi đây là công cụ quan trọng nhằm tiết kiệm nguồn lực và nâng cao hiệu quả triển khai các chính sách y tế. Thực hiện nghiêm, tạo bước chuyển rõ nét trong xây dựng y đức, để “lương y phải như từ mẫu” như lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Tiếp tục quan tâm kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống y tế, nhất là y tế xã, phường; thực hiện tốt quy hoạch y tế cơ sở, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền và yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự và phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tập trung cao độ, phối hợp với các bộ ngành, cơ quan, địa phương liên quan, có giải pháp giải quyết những tồn tại, hạn chế, tạo nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng hệ thống y tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trong giai đoạn tới.

Nhân dịp này, Bộ Y tế đã trao tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm của toàn ngành trong việc tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Tô Hà