Sớm ổn định tổ chức bộ máy làm công tác dân số và phát triển để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2026

Chiều 31/12, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển do đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh Thanh Hóa, năm 2025.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Dự buổi làm việc có đại diện các sở, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Năm 2025, Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác dân số và phát triển.

Từ tháng 7/2025, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chỉ đạo tỉnh đã được kiện toàn; 152/166 phường, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác dân số trong tình hình mới.

Quy mô dân số của tỉnh ổn định, từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển. Năm 2025, có 8/9 chỉ tiêu về dân số đạt và vượt kế hoạch, như: tỷ suất tăng dân số tự nhiên; mức giảm tỷ suất sinh; tỷ lệ sàng lọc trước sinh, sơ sinh; tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai phù hợp, tư vấn và khám sức khoẻ trước khi kết hôn... Riêng tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức cao, có tới 113,2 bé trai/100 bé gái, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn tiềm ẩn.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh còn những hạn chế, khó khăn như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số địa phương chưa toàn diện; năng lực cán bộ làm công tác dân số tại cấp xã còn nhiều hạn chế.

Xác định rõ quan điểm: Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững, năm 2026, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung thực hiện các chương trình, đề án về công tác dân số và phát triển để đạt mục tiêu duy trì mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên.

Cùng với đó, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; quy mô, cơ cấu, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số; tiếp tục phát triển mạnh mạng lưới các cơ sở chăm sóc người cao tuổi...

Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, tỉnh Thanh Hóa cũng đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển, Bộ Y tế một số nội dung liên quan đến mô hình tổ chức chuyên trách về công tác dân số trong ngành y tế; tổ chức bộ máy làm công tác dân số ở cấp tỉnh, cấp cơ sở phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp...

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện có hiệu quả công tác dân số và phát triển trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh tiếp tục tham mưu cho tỉnh cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác dân số và phát triển năm 2026 và giai đoạn 2026-2031 phù hợp với các chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh và đất nước, nhất là các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới.

Đồng thời, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; nghiên cứu sắp xếp, xây dựng mô hình tổ chức công tác dân số đảm bảo tinh gọn, hiệu quả... Nâng cao chất lượng các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình để nâng cao chất lượng dân số; quan tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi; đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác dân số.

Đồng chí cũng đề nghị tỉnh nghiên cứu đưa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác dân số và phát triển vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn công tác và định hướng của đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ rà soát, tham mưu cho tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân số và phát triển phù hợp với từng vùng miền, lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế tham mưu cho Ban Chỉ đạo của tỉnh rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, sớm ổn định tổ chức bộ máy làm công tác dân số và phát triển để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của tỉnh, của đất nước.

Hoài Anh