Vụ cháy chung cư ở Hong Kong: Chính quyền tăng gấp đôi trợ cấp cho nạn nhân

Cục Nội vụ và Thanh niên của Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 4/12 thông báo tăng gấp đôi mức hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong vụ cháy nghiêm trọng tại tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po.

Hàng nghìn bông hoa được người dân mang đến gần hiện trường vụ cháy để bày tỏ niềm thương tiếc với các nạn nhân. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Bên cạnh đó, chính quyền Hong Kong yêu cầu tháo dỡ lưới bao che giàn giáo không đạt chuẩn tại hơn 200 công trình nhằm bảo đảm an toàn sau thảm họa khiến ít nhất 159 người thiệt mạng.

Theo thông báo mới nói trên, mức hỗ trợ sẽ được nâng từ 50.000 đôla Hong Kong (HKD), tức khoảng 6.423 USD, lên 100.000 HKD cho mỗi hộ.

Tính đến nay, 1.929 hộ gia đình đã nhận khoản hỗ trợ khẩn cấp 10.000 HKD. Các nhân viên công tác xã hội đã tiếp cận hơn 1.700 hộ để hỗ trợ tâm lý, cung ứng nhu yếu phẩm và trợ giúp sinh hoạt hằng ngày.

Trong khi đó, Quỹ Hỗ trợ khu dân cư Wang Fuk Court ở Tai Po hiện huy động được khoảng 2,8 tỷ HKD, nhằm hỗ trợ khôi phục nơi ở cho cư dân.

Tại quận Tai Po, trường Đại học Giáo dục Hong Kong (EdUHK) cũng kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, mở các cơ sở thể thao trong nhà và tiện ích trên khuôn viên trường, đồng thời huy động giáo viên nghỉ hưu, nhà tâm lý và chuyên gia để hỗ trợ học sinh và cư dân bị ảnh hưởng.

Trong diễn biến liên quan, chính quyền Hong Kong đã yêu cầu, chậm nhất là vào ngày 6/12, các đơn vị liên quan phải tháo dỡ lưới che giàn giáo tại hơn 200 công trình đang trong quá trình thi công, sửa chữa hoặc cải tạo, sau khi phát hiện nghi vấn giấy chứng nhận an toàn giả tại hai dự án xây dựng.

Đây là một trong những biện pháp nhằm ngăn chặn thảm kịch tương tự vụ cháy tại tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po. Vụ việc này được xem là nghiêm trọng nhất tại Hong Kong trong nhiều thập kỷ.

Theo giới chức, đám cháy bùng phát hôm 27/11 quanh khu vực giàn giáo của dự án sửa chữa, sau đó lan sang 7/8 tòa tháp trong khu phức hợp, nơi có hơn 4.600 cư dân sinh sống.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy nhiều mẫu lưới che giàn giáo không đạt chuẩn an toàn, một số nhà thầu bị cáo buộc trộn lẫn vật liệu kém chất lượng nhằm đối phó với yêu cầu kiểm tra của cơ quan chức năng.

Tính đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 21 nghi phạm về tội ngộ sát trong cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy, trong đó có 6 nhà thầu phụ trách hệ thống báo cháy vì khai báo sai sự thật.

Cơ quan chống tham nhũng của Hong Kong cũng đang điều tra khả năng tham nhũng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tòa nhà./.

Theo TTXVN