Vinh danh các tác phẩm đạt giải thưởng truyền thông về quyền con người “Việt Nam hạnh phúc 2025”

Tối 6/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ trao giải thưởng truyền thông về quyền con người “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2025” nhằm tôn vinh những tác phẩm ảnh và video truyền cảm hứng nhất về hạnh phúc Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trao giải Nhất hạng mục Video cho tác giả Lưu Minh Khương với tác phẩm “Những nụ cười hạnh phúc”. Ảnh: Nam Nguyễn

Tham dự Lễ trao giải thưởng có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cùng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải và đông đảo khán giả có mặt tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội).

Giải thưởng truyền thông thường niên về quyền con người với chủ đề: “Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam 2025” được tổ chức với mục tiêu huy động sự tham gia đông đảo của người dân ở trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế vào sáng tác ảnh, video hay có những ý tưởng sáng tạo, kể về những câu chuyện hay, những phát hiện có ý nghĩa về đề tài “Việt Nam hạnh phúc", qua đó góp phần lan tỏa những hình ảnh tích cực về đất nước, con người Việt Nam...

Đồng thời, giải thưởng cũng góp phần quảng bá và lan tỏa truyền thống văn hóa, lịch sử quý báu của dân tộc, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của quốc gia trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trao giải Nhất hạng mục Ảnh cho tác giả Phạm Ngọc Long Thiên với tác phẩm “Kỷ nguyên vươn mình”. Ảnh: Nam Nguyễn

Năm 2025, Việt Nam tăng 8 bậc so năm 2024 và 19 bậc so năm 2023, xếp thứ 46 thế giới về chỉ số hạnh phúc. Đây là dấu mốc thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế về những chính sách, thành tựu và nỗ lực bảo đảm quyền con người của Việt Nam những năm qua.

Thông qua Giải thưởng, Ban Tổ chức muốn truyền đi thông điệp về đất nước Việt Nam đang chuyển động nhanh và phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên mọi lĩnh vực: Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao.

Các tác phẩm tham dự “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2025” tập trung giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, các giá trị văn hóa, thiên nhiên trên khắp mọi miền Tổ quốc. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc và khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam nhằm chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho biết, sau 3 năm tổ chức, “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” đã phát triển, lớn mạnh có quy mô cấp quốc gia với hơn 40.000 tác phẩm. Giải thưởng đã vươn tầm quốc tế. Gần 100 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã sử dụng các tác phẩm của “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” để quảng bá, lan tỏa về một Việt Nam phát triển giàu mạnh, nhân văn đến bạn bè, đối tác.

Năm 2025, “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” đã nhận được 17.000 tác phẩm tham dự. Mỗi tác phẩm là một lát cắt hạnh phúc về đời sống, con người, hình ảnh đất nước Việt Nam. Tất cả hòa quyện tạo thành một bức tranh sinh động, minh chứng cho một Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ.

““Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2025” hội tụ các tác giả ở các vùng miền khác nhau, nhưng có chung một mục tiêu là chuyển tải, lan tỏa niềm hạnh phúc của Việt Nam vươn ra thế giới. Đây không chỉ là cuộc thi mà là ngày hội của những người muốn nói lên hạnh phúc. Không chỉ là một cuộc thi, “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2025” còn là nơi để cộng đồng người Việt Nam lan tỏa, sẻ chia những niềm tự hào, hạnh phúc”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã vinh danh các tác giả, nhóm tác giả ở hai hạnh mục: Ảnh và Video. Ở mỗi hạng mục dự thi trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, 1 giải Tác phẩm được bình chọn nhiều nhất.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức khuyến khích và trao một giải thưởng sáng tạo ở mỗi hạng mục (ảnh và video) cho các tác phẩm có ý tưởng mới, sáng tạo về nội dung và hình thức thể hiện.

Giải Nhất ở hạng mục Ảnh được trao cho tác phẩm “Kỷ nguyên vươn mình” của tác giả Phạm Ngọc Long Thiên. Giải Nhất ở hạng mục Video được trao cho tác phẩm “Những nụ cười hạnh phúc” của tác giả Lưu Minh Khương.

Theo VGP