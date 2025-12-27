Đưa hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vững bước vào kỷ nguyên mới

Chiều 27/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 với chủ đề “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu của kết nối - Vững bước vào kỷ nguyên mới”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ VH,TT&DL chủ trì hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến tới điểm cầu Bộ VH,TT&DL và điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các đơn vị liên quan.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các đơn vị liên quan dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Giai đoạn từ 2021-2025, ngành VH,TT&DL đã quán triệt và triển khai kịp thời các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ tình hình thực tiễn, tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến rõ nét cả trong nhận thức, hành động và đạt được kết quả trên các lĩnh vực VH,TT&DL.

Nổi bật, công tác bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích được triển khai đồng bộ, kịp thời, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của dân tộc, một số di sản tiêu biểu được đề xuất đưa vào danh mục cấp quốc gia và quốc tế.

Nhiều hoạt động hợp tác quốc tế với UNESCO được duy trì và mở rộng, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo tồn di sản vật thể và phi vật thể. Đến nay, cả nước đã có 37 di sản được UNESCO công nhận, ghi danh (gồm 9 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 17 di sản văn hóa phi vật thể và 11 di sản tư liệu).

Hệ thống thiết chế văn hóa được các địa phương quan tâm đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Tính đến tháng 6/2025, cả nước có 66 Trung tâm văn hoá cấp tỉnh; 8.207/10.598 xã, phường có Trung tâm văn hoá - thể thao, đạt tỷ lệ 77,4% và 69.070/90.508 làng, thôn, bản... có nhà văn hoá, đạt tỷ lệ 76,3%.

Các địa phương đã tập trung triển khai tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các chương trình nghệ thuật được đầu tư xây dựng với nội dung đặc sắc. Phong trào thể thao quần chúng được thúc đẩy mạnh mẽ, thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả tích cực.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật ngày càng sôi động, phong phú về nội dung, đa dạng về phương thức thể hiện. Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại bước đầu được quan tâm, thúc đẩy đổi mới tư duy sáng tạo, phương thức sản xuất, trình diễn, quảng bá văn học, nghệ thuật, điện ảnh đã trở thành điểm sáng trong bức tranh văn học, nghệ thuật của đất nước. Công nghiệp văn hóa đang trở thành xu hướng và được xác định là phần quan trọng, bền vững, đóng góp vào sự tăng trưởng của đất nước.

Hoạt động du lịch trên phạm vi cả nước tiếp tục có sự tăng trưởng vượt bậc. Tính riêng năm 2025, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 21,5 triệu lượt, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024; khách nội địa ước đạt 135 triệu lượt, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng.

Với mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt là “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; năm 2026, ngành VH,TT&DL tiếp tục đột phá kiến tạo không gian phát triển VH,TT&DL trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tích cực góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung liên quan đến vấn đề xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, hoạt động du lịch, chuyển đổi số...; đồng thời đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị góp phần cải thiện và phát triển ngành VH,TT&DL trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành VH,TT&DL trong năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025, góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị ngành VH,TT&DL tiếp tục khẳng định vị thế, góp phần gia tăng “sức mạnh mềm” quốc gia, phát huy nguồn lực văn hóa. Đổi mới quan điểm, mục tiêu, phương pháp quản lý toàn diện xuất phát từ Nhân dân, phục vụ Nhân dân, lấy Nhân dân làm trung tâm với cốt lõi là bảo đảm các quyền của con người, quyền và nghĩa vụ của công dân liên quan đến ngành.

Cùng với đó, ngành cần phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, về đích cũng phải thực chất. Các lĩnh vực truyền thông cần phải được lan tỏa mạnh, hoạt động thể thao phải vươn tầm, du lịch phải đột phá; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách - nguồn lực cho sự phát triển của ngành. Hoàn thiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay, không làm gián đoạn công việc và các hoạt động bình thường khác. Tập trung phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Nguyễn Đạt