Thanh Hóa đón hơn 16,2 triệu lượt khách du lịch năm 2025

Nguyễn Đạt
(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2025 tỉnh Thanh Hóa đã đón hơn 16,2 triệu lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt 45.606 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2025 tỉnh Thanh Hóa đã đón hơn 16,2 triệu lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt 45.606 tỷ đồng.

Du khách tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Với hơn 16,2 triệu lượt, lượng khách du lịch đến Thanh Hóa năm 2025 tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2024 và vượt kế hoạch đề ra.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế ước đạt 852.300 lượt, tăng tới 18,4% so với cùng kỳ và đạt 100,3% kế hoạch.

Tổng thu du lịch cả năm ước đạt 45.606 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ, đạt 100,2% kế hoạch.

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua các địa phương, khu, điểm du lịch trong tỉnh đã phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, như du lịch biển, du lịch lịch sử - văn hóa - tâm linh, du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch MICE (kết hợp hội nghị, hội thảo, khen thưởng), du lịch nghề và làng nghề truyền thống, cùng với mô hình trang trại nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm. Những sản phẩm này đã góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách, đồng thời thu hút lượng lớn khách tham quan.

Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; chú trọng đến công tác quy hoạch phát triển du lịch; thu hút đầu tư các dự án du lịch; đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch...

Nguyễn Đạt

