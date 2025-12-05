Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc với hành trình trải nghiệm 13 sắc màu yêu thương

Từ ngày 5 đến 7/12, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) diễn ra Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, sẵn sàng cho chuỗi hoạt động sôi nổi và hấp dẫn.

Sơ đồ trải nghiệm các hoạt động của Ngày hội Việt Nam hạnh phúc tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Trải dài từ phố Lê Thái Tổ, Hàng Khay, qua Đinh Tiên Hoàng và kết thúc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hành trình “Con đường hạnh phúc” mở ra dòng chảy cảm xúc đặc biệt, nơi mỗi bước chân là một câu chuyện, mỗi góc phố là một lát cắt sinh động của đời sống Việt Nam hôm nay.

Ngày hội được thiết kế như một bản hòa âm gồm 13 “nốt nhạc hạnh phúc” kết nối cảm xúc, trải nghiệm văn hóa và hoạt động cộng đồng.

Triển lãm “Việt Nam Hạnh phúc” kể chuyện đời sống bằng ánh sáng và cảm xúc trong đó mỗi bức ảnh là nhịp đập bình dị mà rực rỡ của trái tim Việt Nam.

Triển lãm tương tác số hóa kết hợp nghệ thuật và công nghệ mang lại trải nghiệm đa giác quan để người xem được “chạm” vào câu chuyện hạnh phúc.

Khu vực “Các đơn vị đồng hành” giới thiệu những tổ chức, doanh nghiệp chung tay lan tỏa thông điệp về một Việt Nam nhân văn và thịnh vượng.

“Phát thanh viên hạnh phúc” tái hiện âm thanh loa phường Hà Nội gợi cảm giác thân quen cho người xem.

13 hoạt động sôi động trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam hạnh phúc.

Hoạt động “Hạnh phúc sẻ chia” hướng về đồng bào miền trung đang chịu ảnh hưởng thiên tai. Mỗi đóng góp dù là vật chất hay tinh thần đều trở thành nguồn năng lượng ấm áp gửi tới cộng đồng.

Không gian photobooth lưu giữ nụ cười và khoảnh khắc đoàn tụ của gia đình, bạn bè.

"Cây Hạnh phúc” với hàng nghìn điều ước, lời nhắn gửi được treo lên như những “hạt mầm” yêu thương. Tại đây, ban tổ chức dành tặng 80 nghìn phần quà lưu niệm cho nhân dân và du khách.

Hòm thư “Gửi hạnh phúc đến ngày mai” là nơi người tham gia gửi gắm tâm tư để Ban tổ chức làm cầu nối trao gửi yêu thương.

Workshop “Lăng kính hạnh phúc” khuyến khích người dân sáng tạo bằng cách quay video, chụp ảnh, vẽ tranh, làm clip ngắn về chủ đề Việt Nam hạnh phúc. Các tác phẩm được chia sẻ trên mạng xã hội, trở thành dòng chảy lan tỏa những câu chuyện tích cực và giá trị sống động trong cộng đồng.

Hoạt động ngoài trời “Sức khỏe là hạnh phúc” mang đến trải nghiệm vận động mới lạ, nhấn mạnh thông điệp sức khỏe là nền tảng của hạnh phúc.

“Bản đồ Hạnh phúc Việt Nam” mời người tham gia đánh dấu “điểm hạnh phúc” của riêng mình và khám phá hành trình trải nghiệm tại 34 tỉnh, thành phố.

Điểm nhấn của Ngày hội là lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi với chủ đề “Ngày chung đôi - Yêu là hạnh phúc”.

Diễu hành Việt phục “Bách hoa bộ hành” quy tụ khoảng 800 người trong trang phục truyền thống qua nhiều thời kỳ, tạo nên dòng hoa rực rỡ giữa phố cổ Hà Nội.

Điểm nhấn đặc biệt của Ngày hội là lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi với chủ đề “Ngày chung đôi - Yêu là hạnh phúc” tượng trưng cho hành trình 80 năm “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”. Lễ cưới không chỉ dành cho những cặp đôi trẻ mà còn tôn vinh những cặp đôi bạc, vàng, kim cương đã đồng hành qua hàng chục năm, minh chứng cho tình yêu bền chặt và sự thấu hiểu.

Ban tổ chức chuẩn bị quà tặng từ trang điểm, trang phục cưới, hoa cầm tay... như lời chúc phúc gửi tới các cặp đôi để câu chuyện tình yêu của họ lan tỏa trong bức tranh Việt Nam hạnh phúc.

Song song chuỗi trải nghiệm, lễ trao Giải thưởng truyền thông về Quyền con người “Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam 2025” tôn vinh các tác phẩm ảnh và video truyền cảm hứng về hạnh phúc Việt Nam diễn ra tối 6/12, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, chương trình lan tỏa tinh thần tích cực và sẻ chia, gắn kết tình cảm yêu thương hướng về miền trung đang đối mặt với nhiều khó khăn.

