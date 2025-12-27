Công bố 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025

10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025 phản ánh bức tranh sôi động, nhiều dấu ấn nổi bật của ngành trên các lĩnh vực từ hoàn thiện thể chế, bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa đến thể thao thành tích cao và bứt phá mạnh mẽ của du lịch Việt Nam...

Chương trình đại nhạc hội “V Fest-Vietnam Today”. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 26/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến.

1. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chuyển biến rất tích cực, là điểm nhấn trong năm 2025, điểm sáng của cả nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc để ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Nhiều chính sách nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch được ban hành.

Ngày 10/12/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua Luật Báo chí (sửa đổi) gồm 4 chương, 51 điều và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tiến trình hoàn thiện thể chế về báo chí của nước ta.

Ngày 16/6/2025, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 với nhiều quy định mới đáng chú ý, phản ánh nhu cầu thực tiễn trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo, đồng thời tiệm cận chuẩn mực quốc tế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Báo chí (sửa đổi). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Để hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Di sản văn hóa, đến nay, Chính phủ đã ban hành 3 nghị định và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành 3 thông tư (thay thế cho 9 nghị định của Chính phủ và 16 thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2024) cho thấy nỗ lực vượt bậc trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực di sản văn hóa trong năm 2025.

Ngày 14/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2486/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện Nghị quyết số 162/2024/QH15 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3399/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Chương trình giai đoạn I: Từ năm 2025 đến năm 2030, được thực hiện trên phạm vi cả nước và tại một số quốc gia có mối quan hệ, tương tác văn hóa lâu dài với Việt Nam, có đông đảo người Việt Nam sinh sống, lao động, học tập.

2. Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, gợi mở hướng tổ chức triển lãm và hội chợ trên tinh thần đổi mới, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam.

Triển lãm là sự kiện chính trị-văn hóa đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025), nhằm tôn vinh 80 năm lịch sử vẻ vang của dân tộc và khẳng định khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam tổ chức một triển lãm có quy mô và tầm cỡ lớn nhất từ trước đến nay.

Gian trưng bày của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với chủ đề “Nơi hội tụ những thành tựu khoa học, công nghệ” tại triển lãm thành tựu Đất nước. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

3. Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo quan trọng, định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Báo toàn quốc và Triển lãm trưng bày Thành tựu 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng và giới làm nghề. Cùng với đó là các Diễn đàn Báo chí toàn quốc diễn ra sôi nổi, tạo không gian trao đổi chuyên môn đầy tâm huyết.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa đã diễn ra trang trọng, đánh dấu chặng đường 80 năm văn hóa đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước, tôn vinh những thành tựu và khẳng định vai trò cốt lõi của văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch.

Tại 2 lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã dự và có bài phát biểu quan trọng.

Ra mắt sách ảnh “100 năm báo chí Cách mạng Việt Nam 1025-2025.” (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

4. Di sản văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định uy tín, kinh nghiệm, tầm vóc của trên trường quốc tế khi trong năm có tới bốn di sản tiêu biểu ở các loại hình lần đầu tiên được UNESCO vinh danh

Ngày 12/7/2025, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi vào Danh mục Di sản văn hóa Thế giới. Đây là di sản văn hóa thế giới dạng chuỗi đầu tiên của Việt Nam (thuộc địa bàn 3 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng) được UNESCO công nhận, khẳng định giá trị độc đáo, sống động và có tầm vóc toàn cầu của Phật giáo Trúc Lâm khởi nguồn từ dãy núi thiêng Yên Tử.

Ngày 13/7/2025, UNESCO đã thông qua điều chỉnh ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng bao gồm Vườn quốc gia Hin Nam Nô (Lào), với tên gọi: “Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô” trong Danh sách Di sản thế giới. Đây là di sản thế giới đa quốc gia đầu tiên của Việt Nam và Lào, thể hiện sự hợp tác quốc tế và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt-Lào.

Ngày 10/4/2025, UNESCO ghi danh “Bộ sưu tập của Nhạc sỹ Hoàng Vân” vào Danh mục Ký ức Thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên một bộ sưu tập âm nhạc của Việt Nam được ghi danh là Di sản Tư liệu thế giới, khẳng định vị thế của âm nhạc Việt Nam trong dòng chảy di sản trí tuệ nhân loại, thể hiện sức sống bền bỉ của văn hóa Việt qua những giai điệu mang dấu ấn lịch sử và tâm hồn dân tộc.

Ngày 9/12/2025, UNESCO đã thông qua quyết định ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ (tỉnh Bắc Ninh) vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Đây là di sản phi vật thể đầu tiên của Việt Nam được UNESCO ghi danh ở loại hình nghề làm tranh khắc gỗ dân gian, góp phần kịp thời ghi nhận sự cần thiết có giải pháp bảo vệ và trao truyền đối với một di sản đang đứng trước nguy cơ cao bị mai một.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Oanh giới thiệu sản phẩm tranh dân gian Đông Hồ. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

5. Đại hội đồng UNESCO thông qua sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất

Sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đề xuất tại Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và phát triển bền vững (MONDIACULT 2025) do UNESCO phối hợp với Chính phủ Tây Ban Nha tổ chức từ ngày 29/9 -1/10/2025 tại Barcelona (Tây Ban Nha), được Đại hội đồng UNESCO thông qua với sự ủng hộ rộng rãi của các quốc gia thành viên, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về khát vọng chung tay kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng và nhân văn cho toàn thể nhân loại trên nền tảng tăng cường hợp tác văn hóa ở quy mô toàn cầu.

Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO. (Ảnh: TTXVN phát)

6. Chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong năm tạo hiệu ứng xã hội tích cực; năm bùng nổ của Đại nhạc hội, nhạc Việt ghi dấu ấn rực rỡ trong và ngoài nước, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa.

Các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thu hút sự quan tâm rộng rãi của nhân dân, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, khơi gợi lòng tự hào dân tộc và truyền cảm hứng về hành trình phát triển của đất nước. Năm 2025, âm nhạc Việt Nam tiếp tục ghi nhiều dấu ấn rực rỡ.

Các đại nhạc hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành, địa phương tổ chức đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước và khẳng định vai trò của âm nhạc trong phát huy sức mạnh mềm văn hóa và thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Trên trường quốc tế, âm nhạc Việt Nam cũng gây tiếng vang khi ca sĩ Đức Phúc cùng các nghệ sỹ giành giải Nhất thuyết phục tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 (Moskva, Nga)...

Đại nhạc hội “V Fest-Vietnam Today”. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

7. Lần đầu tiên “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest” được tổ chức dưới hình thức một chuỗi hoạt động có ý nghĩa, trải dài liên tục. Sự kiện là một dấu ấn văn hóa mới, khẳng định Việt Nam đang trở thành điểm đến của hòa bình, hạnh phúc và nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế

“Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025” không chỉ là ngày hội văn hóa, nghệ thuật, mà còn là lời khẳng định hạnh phúc của Việt Nam được xây nên từ hòa bình, từ tình yêu thương, từ sự đoàn kết và từ những điều bình dị nhất.

Với thành công của sự kiện, Việt Nam kỳ vọng tiến tới việc tổ chức “Ngày Việt Nam hạnh phúc” thường niên - một dấu ấn văn hóa mới, mang Việt Nam trở thành điểm đến của hòa bình, hạnh phúc và nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế.

Tối 7/12/2025, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), trong khuôn khổ Ngày hội Happy Vietnam diễn ra Gala âm nhạc “Việt Nam hạnh phúc”. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

8. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 và dấu ấn của bộ phim "Mưa đỏ" cho thấy đóng góp nổi bật của ngành Điện ảnh trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa; Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III) với nhiều điểm mới

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 (21-25/11/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn quan trọng thúc đẩy công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hướng bền vững và hội nhập quốc tế.

Bộ phim “Mưa đỏ” tạo nên hiện tượng khi lập kỷ lục doanh thu hơn 700 tỉ đồng - cao nhất lịch sử đối với dòng phim chiến tranh - lịch sử. Thành công vang dội của bộ phim chứng minh sức hút của điện ảnh Việt khi được đầu tư nghiêm túc, góp phần kích hoạt thị trường sáng tạo, nâng chất lượng sản xuất và tăng cường đầu tư xã hội vào điện ảnh.

Diễn ra từ ngày 29/6 đến 5/7/2025 với chủ đề “DANAFF - Nhịp cầu châu Á,” DANAFF III có bước phát triển vượt trội cả về quy mô, thời gian tổ chức và nội dung chương trình với nhiều điểm nhấn mới.

Ở bình diện quốc tế, tại Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam diễn ra tại Paris từ ngày 5 đến 12/12/2025, lần đầu tiên 17 tác phẩm điện ảnh Việt Nam - bao gồm phim truyện dài, phim tài liệu và phim ngắn - được sản xuất trong suốt nửa thế kỷ qua ra mắt công chúng Pháp và quốc tế.

Sự kiện đã đón tiếp hơn 6.000 lượt khách đến từ hơn 20 quốc gia, cùng nhiều cuộc gặp gỡ chuyên môn và hoạt động giao lưu ý nghĩa. Sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng Pháp và quốc tế đã góp phần tạo nên một dấu ấn thật ý nghĩa của điện ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn trao giải thưởng Bông sen Vàng. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

9. Đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu xuất sắc, lần thứ Ba giành Huy chương Vàng tại SEA Games

Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) năm 2025, Đoàn Thể thao Việt Nam dù chỉ đứng thứ Sáu về số lượng vận động viên tham dự, vượt qua khó khăn về lực lượng cùng việc bị cắt giảm nhiều môn và nội dung thế mạnh, các vận động viên, huấn luyện viên của Đoàn đã vượt khó để xếp thứ Ba trên bảng tổng sắp.

Dấu ấn lớn nhất của thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực năm nay đến từ các môn Olympic như điền kinh, bơi, rowing, canoeing, thể dục dụng cụ... Hai môn Olympic cơ bản nhất đại diện cho sự phát triển của một nền thể thao là điền kinh và bơi lội, các vận động viên Việt Nam đã thi đấu thành công khi mang về rất nhiều huy chương Vàng.

Trong đó, điền kinh thắng lớn với 12 huy chương Vàng, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu trước ngày lên đường. Đội tuyển bơi Việt Nam cũng thi đấu thành công với 6 huy chương Vàng và hoàn thành chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, bóng đá Việt Nam cũng đã có một kỳ Đại hội thành công. Đội tuyển U22 Việt Nam vô địch ngay trên sân của kình địch Thái Lan, lần thứ 3 giành huy chương Vàng sau các năm 2019 và 2022; đội tuyển Futsal nữ quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử giành tấm huy chương Vàng sau 18 năm và 5 kỳ đại hội chỉ về nhì.

Các cầu thủ U22 Việt Nam nhận HCV SEA Games 33. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

10. Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), lần đầu tiên vượt mốc trên 20 triệu lượt khách quốc tế, hơn 130 triệu lượt khách nội địa

Theo số liệu tổng hợp của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), Nhật Bản và Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng khách quốc tế cao nhất (tăng 21%), tiếp đến là Morocco tăng 19%, Hàn Quốc tăng 15%, Malaysia và Indonesia cùng tăng 9%.

Với việc Chính phủ ban hành những chính sách thị thực thuận lợi, ngành Du lịch đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá và hình ảnh du lịch quốc gia ngày càng hấp dẫn, lượng khách quốc tế đến Việt Nam lần đầu tiên đạt trên 20 triệu lượt vào năm 2025, vượt xa con số kỷ lục 18 triệu lượt năm 2019 (thời điểm trước dịch COVID-19).

Du lịch nội địa tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong tăng trưởng ngành Du lịch với trên 130 triệu lượt khách năm 2025. Việt Nam được vinh danh là Điểm đến hàng đầu châu Á năm 2025 và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á năm 2025 tại Giải thưởng Du lịch Thế giới.

Năm 2025 Việt Nam cũng được bình chọn là Điểm đến Golf tốt nhất châu Á và là năm thứ 9 liên tiếp, Việt Nam nhận được giải thưởng quốc tế danh giá này. Bên cạnh đó còn có rất nhiều giải thưởng, danh hiệu quốc tế dành cho các điểm đến, dịch vụ của Việt Nam.

Cũng trong năm 2025, hai làng du lịch của Việt Nam là Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) được UN Tourism công nhận là Làng du lịch tốt nhất./.

Những cây hoa đào nở rộ ở thôn Lô Lô Chải. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

