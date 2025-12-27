Khám phá các “tọa độ” vui chơi, giải trí dịp Tết Dương lịch 2026

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ bước sang năm mới 2026, không khí đón Tết Dương lịch đang lan tỏa khắp các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là “thời điểm vàng” để kích cầu tiêu dùng, tạo đà cho hoạt động du lịch ngay từ đầu năm.

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn - một trong những “tọa độ” vui chơi, giải trí hấp dẫn trong dịp Tết Dương lịch 2026.

Điểm đáng chú ý trong dịp Tết Dương lịch 2026 của du lịch Thanh Hóa là sự cân đối giữa yếu tố lễ hội và nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn. Thay vì tập trung vào các sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn, nhiều địa phương và đơn vị kinh doanh dịch vụ lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt, đa dạng hóa không gian vui chơi, hướng đến các kỳ nghỉ tại một điểm đến. Khảo sát thị trường dịp này cho thấy, doanh nghiệp du lịch xứ Thanh đang chuyển hướng khai thác kỳ nghỉ ngắn từ “đông - sôi động” sang “chất lượng - phù hợp”.

Tại khu vực đô thị trung tâm phường Hạc Thành, Quảng trường Lam Sơn được xác định là “tọa độ cực hot” trong đêm 31/12. Không chỉ mang ý nghĩa giải trí, đây còn là dịp để người dân, du khách cùng nhau chào đón khoảnh khắc giao thời, khơi dậy tinh thần lạc quan, niềm tin vào năm mới. Theo kế hoạch, chương trình khởi động diễn ra từ 21h00 đến 22h15 với các nội dung: đồng diễn bộ môn suffle dance, khiêu vũ thể thao, hát múa và nhảy hiện đại. Chương trình chính thức diễn ra từ 22h30 ngày 31/12/2025 đến khoảng 00h15 ngày 1/1/2026 với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật, chương trình hoạt náo và màn đếm ngược trước khi bắn pháo hoa tầm thấp trong thời khắc bắt đầu năm mới. Dự kiến màn bắn pháo hoa kéo dài khoảng 15 phút, từ 00h00 đến 00h15 ngày 1/1/2026.

Cùng với các hoạt động lễ hội, hệ thống vui chơi, giải trí tại phường Hạc Thành được dự báo sẽ đón lượng khách lớn. Rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em, vườn hoa Động Tiên Sơn, Bảo tàng tỉnh... đều đã xây dựng phương án tăng thời gian mở cửa, bổ sung nhân lực phục vụ. Đây là những điểm đến được các gia đình trẻ ưu tiên lựa chọn, giúp kỳ nghỉ đảm bảo yếu tố giải trí an toàn, tiện lợi và ý nghĩa.

Ghi nhận từ các đơn vị lữ hành, các khu nghỉ dưỡng biển 4 - 5 sao tiếp tục là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ trong dịp này. Trong đó, Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn với lợi thế hạ tầng lưu trú đồng bộ, dịch vụ đa dạng sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - du lịch hấp dẫn trong đêm 31/12/2025 và ngày đầu năm mới 1/1/2026. Cùng với các hoạt động gala, ẩm thực, check-in... đại tiệc countdown chào đón năm mới sẽ được tổ chức tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn, với đa dạng không gian check-in sang trọng, hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm thanh, ánh sáng đẳng cấp.

Trưởng Phòng Sale & Marketing, Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn, chị Đỗ Thị Thủy cho biết: “Chương trình chào đón năm mới tại FLC Sầm Sơn sẽ được tổ chức với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cùng với giảm giá phòng, đại tiệc buffet vào tối ngày 31/12 diễn ra tại FLC Grand Hotel chỉ 550 nghìn đồng/người, tặng kèm vé tham gia tiệc countdown miễn phí và ưu đãi cho các nhóm từ 10 người trở lên. Mỗi du khách sẽ được tặng 1 đồ uống miễn phí và cơ hội bốc thăm may mắn với những phần quà trị giá lên tới 1,5 triệu đồng khi tham gia sự kiện này. Với dịch vụ tiện ích đồng bộ, chúng tôi luôn đặt trải nghiệm của du khách làm trung tâm, góp phần mang đến một khởi đầu năm mới trọn vẹn, ý nghĩa”.

Và một trong những “tọa độ” không thể bỏ lỡ trong ngày nghỉ Tết Dương lịch sắp tới chính là các khu du lịch sinh thái cộng đồng. Hiện nay, các khu nghỉ dưỡng tại Pù Luông đang khẩn trương hoàn tất bày trí các không gian tiệc ngoài trời, khu vực check-in, tiểu cảnh... Dịp này, một số khu nghỉ dưỡng, homestay cũng sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm như: gói bánh dân gian, giao lưu văn hóa văn nghệ, lì xì khách hàng đầu năm mới... Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại đây, Tết Dương lịch 2026 được xem là “phép thử” cho năng lực tổ chức, phục vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Từ thực tế chuẩn bị của các khu, điểm, cơ sở lưu trú có thể thấy, du lịch xứ Thanh đang dần đi vào chiều sâu, chú trọng chất lượng hơn số lượng. Sự đa dạng về không gian, loại hình trải nghiệm, cùng việc nâng cao chất lượng phục vụ, niêm yết giá, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách là những yếu tố then chốt để định vị hình ảnh “Du lịch Thanh Hóa - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”, góp phần đặt nền móng tích cực cho hoạt động du lịch năm 2026.

