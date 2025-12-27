Tăng sức hấp dẫn cho du lịch cuối năm

Tiếp đà tăng trưởng của du lịch dịp đầu năm, thời điểm cuối năm, các địa phương, khu, điểm du lịch trong tỉnh đã và đang tiếp tục “làm mới” mình thông qua các sản phẩm du lịch hấp dẫn, xây dựng các tour, tuyến du lịch đông - xuân đặc sắc; đồng thời, hỗ trợ nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá phòng, dịch vụ trên cơ sở cam kết bảo đảm tốt nhất về chất lượng... Từ đó, nhằm đem lại những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho du khách.

Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh bố trí thêm nhiều tiểu cảnh phục vụ du khách check-in.

Từ đầu năm đến nay, du lịch Thanh Hóa có sự khởi sắc rõ nét. Điều này có thể nhìn thấy trong dịp cao điểm hè, du lịch mùa thu - đông nhiều địa phương, khu, điểm du lịch đã tạo được sức hút lớn với du khách như: phường Sầm Sơn, Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Thành Nhà Hồ... Bước vào những tháng cuối năm, các địa phương, khu du lịch đang tích cực đổi mới, phát triển đa dạng sản phẩm du lịch từ du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch tâm linh và tổ chức đa dạng các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao... gắn với công tác xúc tiến, quảng bá, đưa du lịch lên nền tảng số nhằm thu hút khách du lịch ở cả trong và ngoài nước.

Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến là phường Hạc Thành trong những ngày qua đã thu hút được rất đông người dân, du khách đến Quảng trường Lam Sơn để mua sắm, tham quan không gian trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm nông sản tại sự kiện “Trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025”. Tham gia sự kiện này, có gần 300 gian hàng của tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh khách trưng bày đủ các loại mặt hàng OCOP như: miến rong, miến gạo, cam, bưởi, bánh bao, bánh lá răng bừa... Đặc biệt, vào buổi tối chương trình giao lưu trình diễn nghệ thuật với các tiết mục đặc sắc do các đơn vị nghệ thuật trong tỉnh, các ca sĩ, diễn viên biểu diễn đã mang đến không khí sôi động, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân, du khách khi đến tham quan, mua sắm. Thông qua sự kiện này, không chỉ kết nối các cơ sở sản xuất với các cơ sở tiêu thụ nông sản, thực phẩm trong và ngoài tỉnh, mà còn tạo cơ hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người xứ Thanh nói chung, phường Hạc Thành nói riêng đến đông đảo khách du lịch.

Từ nay đến tết, trên địa bàn phường Hạc Thành còn khá nhiều sự kiện văn hóa, du lịch mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách. Nổi bật là trong dịp Lễ Noel và kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Năm nào cũng vậy, vào dịp Lễ Noel, tại Nhà thờ Chính tòa, trung tâm thương mại Vincom Plaza, phố phường và quán cafe đều được trang trí lung linh, lộng lẫy bằng đèn, cây thông, hang đá, thu hút đông đảo người dân và du khách đến check-in, tham quan, cầu nguyện và tận hưởng không khí lễ hội ấm áp. Còn vào dịp Tết Dương lịch 2026, UBND phường Hạc Thành sẽ tổ chức chương trình “Chào năm mới - 2026”, tại khu vực Quảng trường Lam Sơn vào tối 31/12/2025, với nhiều chương trình, hoạt động đặc sắc, hấp dẫn du khách như: đồng diễn bộ môn suffle dance, khiêu vũ thể thao, hát múa và nhảy hiện đại và màn bắn pháo hoa tầm thấp để đón năm mới. Các hoạt động được tổ chức sẽ tạo dấu ấn đặc biệt, tạo sức hấp dẫn làm phong phú thêm trong hành trình của du khách khi đến tham quan, khám phá tại đây.

Cuối năm cũng là dịp du khách tìm về với các điểm du lịch tâm linh nhiều hơn, nhất là tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Thành Nhà Hồ... Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách, Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh đã chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, bố trí đội ngũ hướng dẫn viên trực giới thiệu về di tích phục vụ Nhân dân và du khách đến dâng hương, vãn cảnh; duy trì tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm ảnh nhằm quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa, lịch sử của di tích. Tại Thành Nhà Hồ cũng đã phát triển thêm nhiều sản phẩm, không gian mới phục vụ khách tham quan. Trong đó phải kể đến “Không gian văn hóa nông nghiệp vùng Tây Đô”; "Không gian trưng bày hiện vật ngoài trời”; trưng bày mô hình súng thần công và những cải cách triều Hồ... Đồng thời đưa vào chương trình tham quan khu vực phụ cận Thành Nhà Hồ nhằm tạo sức hấp dẫn du khách.

Theo dự báo của các chuyên gia du lịch dịp cuối năm nay nhu cầu đi du lịch của du khách có xu hướng tăng rõ rệt, chủ yếu là các tour du lịch ngắn ngày, khoảng cách gần, lịch trình linh hoạt. Trước nhu cầu này, nhiều địa phương và doanh nghiệp đã tung ra hàng loạt sản phẩm, chương trình kích cầu hấp dẫn, như: giảm giá phòng, ưu đãi dịch vụ lưu trú, tặng quà lưu niệm... từ đó, tạo thêm nhiều lựa chọn phong phú cho du khách, kích thích nhu cầu tham quan nhằm kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch. Cùng với đó, các khu, điểm du lịch, các đơn vị lưu trú, cung cấp dịch vụ ăn uống đều chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng, làm mới, thay đổi diện mạo cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp. Một số đơn vị cũng tích cực bày trí không gian theo chủ đề ngày lễ tết, góp phần tăng nét riêng cho điểm đến, tạo ra nhiều khung cảnh đẹp tự nhiên cho du khách chụp ảnh lưu niệm.

Thời điểm cuối năm được xác định là thời điểm lượng khách du lịch tăng cao, vì vậy, ngành du lịch của tỉnh đang nỗ lực nghiên cứu, xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách; tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch. Chú trọng nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm cho người dân và du khách. Tiếp tục tổ chức có hiệu quả chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc tại nhiều địa phương trong tỉnh nhằm thu hút khách du lịch...

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt