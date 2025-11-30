Venezuela lên án Washington “đe dọa chủ quyền” sau cảnh báo phong tỏa vùng trời

Chính phủ Venezuela ngày 29/11 đã chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump là “mối đe dọa” đối với chủ quyền của Venezuela, cho rằng động thái này “không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản nhất của luật pháp quốc tế”.

Venezuela bác bỏ ý định của Washington muốn “mở rộng thẩm quyền ngoài lãnh thổ” nhằm kiểm soát việc sử dụng không phận Venezuela. Ảnh: The Australian.

Trong một thông cáo chính thức, Chính phủ Venezuela bác bỏ ý định của Washington muốn “mở rộng thẩm quyền ngoài lãnh thổ” nhằm kiểm soát việc sử dụng không phận Venezuela, đồng thời yêu cầu Mỹ “tôn trọng” không phận Venezuela.

Được biết, chiều 29/11 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, vùng trời “phía trên và xung quanh” Venezuela hiện đã bị đóng lại, áp dụng với các hãng bay, phi công, cũng như các nhóm buôn ma túy và buôn người.

Tổng thống Trump đưa ra thông báo trên trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, nhưng không giải thích cụ thể phạm vi “xung quanh” kéo dài bao xa khỏi biên giới Venezuela.

Tổng thống Trump viết:“Gửi tới tất cả các hãng hàng không, phi công, tội phạm buôn ma túy và những kẻ buôn người, xin hãy coi vùng trời phía trên và xung quanh Venezuela là đã đóng hoàn toàn”.

Đáp trả lại tuyên bố của ông Trump, Caracas khẳng định tuyên bố này là mối đe dọa đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời trái với Điều 2.4 của Hiến chương Liên hợp quốc về cấm đe dọa sử dụng vũ lực, cũng như mục tiêu gìn giữ hòa bình nêu tại Điều 1.

Venezuela nhấn mạnh mỗi quốc gia có chủ quyền tuyệt đối đối với không phận của mình theo Công ước Chicago 1944 và các quy định của ICAO. Chính phủ Venezuela cũng cho biết hạn chế do Mỹ đưa ra ảnh hưởng tới các chuyến bay đưa người di cư Venezuela bị trục xuất từ Mỹ về nước. Caracas kêu gọi cộng đồng quốc tế, Liên hợp quốc và các tổ chức đa phương lên án hành động mà nước này gọi là “phi đạo đức và đe dọa an ninh khu vực”.

Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo “đóng cửa không phận” Venezuela. Ảnh: AP.

Ông Trump đã nhiều lần cảnh báo Mỹ sẽ có hành động quân sự chống lại Venezuela sau khi cáo buộc chính quyền Caracas liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp. Giới lãnh đạo Venezuela đã thẳng thừng bác bỏ cáo buộc này.

Dù căng thẳng leo thang, Tổng thống Trump vẫn để mở khả năng đối thoại. Ông cho biết “vào một thời điểm phù hợp” có thể nói chuyện với Tổng thống Maduro. Truyền thông Mỹ tiết lộ hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm vào tuần trước và bàn về khả năng gặp mặt trong thời gian tới.

Thu Uyên

Nguồn: CBS, Aljazeera