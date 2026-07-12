Venezuela hối thúc Mỹ gỡ bỏ trừng phạt để khắc phục hậu quả thiên tai

Chính phủ Venezuela cùng hơn 100 nhà kinh tế quốc tế đã đồng loạt kêu gọi Mỹ và các nước phương Tây dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt kinh tế và phong tỏa tài sản. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang phải gồng mình gánh chịu hậu quả thảm khốc từ hai trận động đất liên tiếp.

Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto hối thúc Mỹ gỡ bỏ trừng phạt để khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: AP.

Theo các nguồn tin quốc tế, lời kêu gọi khẩn thiết được đưa ra sau khi số người thiệt mạng trong thảm họa động đất kép (xảy ra tại thủ đô Caracas và vùng La Guaira) đã vượt quá con số 4.000 người, cùng với hơn 16.000 người bị thương và gần 18.000 người phải di dời. Liên Hợp Quốc ước tính tổng thiệt hại kinh tế lên tới 37 tỷ USD, tương đương 32% GDP của Venezuela.

Phát biểu trước các quan chức Liên Hợp Quốc và đối tác quốc tế, Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia hiện đang đóng băng các quỹ tài sản của Venezuela nhanh chóng thực hiện kế hoạch giải phóng các nguồn lực này, nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác cứu trợ và tái thiết.” Ông khẳng định các lệnh trừng phạt đơn phương từ phương Tây là “bất hợp pháp” và đang bóp nghẹt khả năng tự phục hồi của đất nước trước thiên tai.

Cùng lúc đó, Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodríguez, cho biết bà đã gửi thư tới Vua Charles III của Anh để yêu cầu giải phóng khoảng 31 tấn vàng của Venezuela hiện đang bị phong tỏa tại Ngân hàng Trung ương Anh. Phía Venezuela cũng đang tiến hành các cuộc thảo luận tương tự với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Động đất gây nhiều thiệt hại tại Venezuela. Ảnh: Xinhua.

Lời kêu gọi của chính phủ Venezuela nhận được sự đồng thuận mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Một bức thư ngỏ được ký bởi hơn 100 nhà kinh tế và học giả hàng đầu thế giới đã được gửi tới Bộ Tài chính Mỹ. Các chuyên gia thúc giục Washington dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt diện rộng áp đặt lên Ngân hàng Trung ương Venezuela (BCV) và tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA.

Trước áp lực nhân đạo ngày càng lớn, Bộ Tài chính Mỹ đã tạm thời cấp giấy phép miễn trừ trừng phạt một số giao dịch liên quan đến cứu trợ động đất cho đến ngày 23/10. Tuy nhiên, các chuyên gia và giới chức Venezuela đánh giá bước đi này là “chậm chạp và chưa đủ”. Nếu không được tiếp cận hoàn toàn vào nguồn tài sản quốc gia đang bị đóng băng (ước tính lên tới hơn 10 tỷ USD tiền mặt và quyền rút vốn đặc biệt), tiến trình tái thiết của Venezuela sẽ còn đối mặt với muôn vàn lực cản.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.