Vật Thanh Hóa ghi dấu ấn mạnh mẽ với tấm HCV bãi biển thế giới

Đội tuyển Vật Thanh Hóa tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét ở cả đấu trường quốc tế và quốc gia khi liên tiếp giành thành tích ấn tượng tại Giải vô địch Vật bãi biển thế giới 2026 và Giải vô địch các Câu lạc bộ vật tự do, vật cổ điển quốc gia năm 2026.

Đặng Thị Linh (trái) xuất sắc giành HCV tại giải Vô địch Vật bãi biển thế giới.

Tại Giải vô địch Vật bãi biển thế giới 2026 (Beach Wrestling World Series) diễn ra tại bãi biển Mỹ Khê ngày 9-10/5, TP Đà Nẵng, đội tuyển Vật Thanh Hóa có 2 VĐV được triệu tập tham gia đội tuyển Việt Nam là Đặng Thị Linh và Nguyễn Văn Tú.

Đây là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của Liên đoàn Vật thế giới (UWW), quy tụ gần 100 VĐV, HLV đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chặng đấu tại Đà Nẵng cũng là điểm mở màn mùa giải Beach Wrestling World Series 2026.

Đặng Thị Linh chia vui cùng HLV Lương Thị Quyên.

Thi đấu xuất sắc ở hạng cân 70kg nữ, Đặng Thị Linh đã giành HCV sau 4 trận đấu vòng tròn trước các đối thủ trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, nữ đô vật xứ Thanh vượt qua Lại Diệu Thương (Quân đội) và Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Ninh Bình) – những đối thủ được đánh giá rất cao ở hạng cân này để bước lên bục cao nhất.

Tấm HCV của Đặng Thị Linh càng có ý nghĩa khi Beach Wrestling World Series là hệ thống giải vật bãi biển hàng đầu thế giới, nơi các VĐV tích lũy điểm xếp hạng qua nhiều chặng đấu tổ chức tại Việt Nam, Croatia, Georgia, Azerbaijan và Hy Lạp trong năm 2026.

Đặng Thị Linh liên tiếp giành được những thành tích ấn tượng ở đấu trường quốc tế trong năm 2026.

Trước đó, Đặng Thị Linh cũng vừa giành HCB hạng cân 70kg nữ tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026, trở thành điểm sáng của đội tuyển vật bãi biển Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Không chỉ thành công ở đấu trường quốc tế, đội tuyển Vật Thanh Hóa còn thi đấu hiệu quả tại Giải vô địch các Câu lạc bộ vật tự do, vật cổ điển quốc gia năm 2026 diễn ra tại TP Huế từ ngày 2 đến 8/5.

Tại giải đấu quy tụ gần 350 VĐV của 18 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, các đô vật xứ Thanh đã giành tổng cộng 5 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ, qua đó tiếp tục xếp thứ 3 toàn đoàn nội dung vật tự do nữ.

5 tấm HCV của đội tuyển Vật Thanh Hóa thuộc về các VĐV: Đặng Thị Linh (68kg), Nguyễn Văn Tú (79kg), Dương Thị Nga (44kg), Trịnh Chí Hào (65kg) và Lò Thị Hồng (46kg).

Ngoài ra, Vũ Thị Hạnh (55kg), Lê Thị Mỹ Dung (53kg) giành HCB; Trịnh Văn Long (79kg), Hoàng Văn Phong (92kg) và Lương Xuân Huy (65kg) giành HCĐ.

Những kết quả nổi bật liên tiếp trong thời gian gần đây tiếp tục cho thấy sự ổn định, chiều sâu lực lượng cũng như vị thế của vật Thanh Hóa trong hệ thống vật thành tích cao Việt Nam, đặc biệt ở các nội dung nữ – thế mạnh truyền thống của đơn vị.

Hoàng Sơn