Karate Thanh Hóa giành 19 huy chương tại giải vô địch các CLB quốc gia khu vực miền Trung

Sau 4 ngày tranh tài, đội tuyển Karate Thanh Hóa đã giành 5 HCV, 3 HCB và 11 HCĐ tại Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026, diễn ra tại Hà Tĩnh.

Giải đấu diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Giải đấu năm nay thu hút 350 VĐV đến từ 11 tỉnh, thành khu vực miền Trung tham gia tranh tài ở 75 bộ huy chương thuộc các nội dung kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng), chia theo 4 nhóm tuổi từ 9 - 11 tuổi đến trên 18 tuổi.

Đội tuyển Karate Thanh Hóa tham dự giải với lực lượng trẻ cùng các VĐV giàu kinh nghiệm và đã để lại nhiều dấu ấn chuyên môn. Kết thúc giải, các võ sĩ xứ Thanh giành tổng cộng 19 huy chương, trong đó có 5 HCV, 3 HCB và 11 HCĐ.

5 tấm HCV của Karate Thanh Hóa thuộc về các VĐV: Trương Thị Thương (kumite nữ trên 68 kg - lứa tuổi trên 18), Lê Đình An (kumite nam 70 kg - lứa tuổi trên 18), Nguyễn Thọ Trung Quân (kumite nam 75 kg - lứa tuổi 15-17), Phạm Huyền Trang (kumite nữ trên 60 kg - lứa tuổi 15-17) và Phạm Thùy Trang (kumite nữ 52 kg - lứa tuổi 15-17).

Trong khi đó, 3 HCB được giành bởi các VĐV Nguyễn Văn Hưng (kumite nam 58 kg lứa tuổi trên 18), Nguyễn Thị Dung (kumite nữ 59 kg lứa tuổi trên 18) và Nguyễn Thị Yến Nhi (kumite nữ 44 kg lứa tuổi 15-17).

Các VĐV Thanh Hoá trên bục nhận HCĐ nội dung Đồng đội nữ (lứa tuổi trên 18). (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Ngoài ra, các VĐV Thanh Hóa còn giành thêm 11 HCĐ ở nhiều nội dung cá nhân và đồng đội. Đáng chú ý, hai đội kumite đồng đội nữ lứa tuổi 15-17 và trên 18 tuổi đều góp mặt trên bục nhận huy chương.

Theo đánh giá của Ban huấn luyện, phần lớn các VĐV Thanh Hóa tham dự giải đều giành được huy chương hoặc có thành tích chuyên môn tích cực. Đây được xem là tín hiệu khả quan, phản ánh sự tiến bộ của lực lượng VĐV trẻ cũng như chiều sâu lực lượng của Karate Thanh Hóa ở thời điểm hiện tại.

Giải vô địch các CLB Karate quốc gia khu vực miền Trung cũng là dịp để các đơn vị rà soát lực lượng, chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm. Đối với Karate Thanh Hóa, kết quả đạt được tại Hà Tĩnh sẽ là bước chạy đà quan trọng hướng tới Giải vô địch trẻ karate quốc gia năm 2026 diễn ra trên sân nhà từ ngày 3 đến 11/6 tới.

Hoàng Sơn