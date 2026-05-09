SHB Đà Nẵng phả hơi nóng vào nhóm trụ hạng V.League; Tổng thống Trump chê giá vé World Cup đắt

Báo Trung Quốc ca ngợi U17 Việt Nam trước cơ hội lịch sử dự World Cup; Bắc Ninh thắng kịch tính Đồng Nai, nuôi hy vọng thăng hạng V.League; Bóng đá Anh lập kỳ tích lịch sử tại ba trận chung kết cúp châu Âu... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (9/5).

SHB Đà Nẵng thắng trận quan trọng, phả hơi nóng vào nhóm trụ hạng V.League

Tối 8/5, SHB Đà Nẵng đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Becamex TP.HCM trong trận đấu sớm vòng 22 V.League 2025/26. Hai bàn thắng của Võ Nguyên Hoàng và ngoại binh Milan Makaric ngay trong hiệp một đã giúp đội bóng sông Hàn thắp lại hy vọng trụ hạng mong manh.

Niềm vui của các cầu thủ Đà Nẵng sau khi đánh bại Becamex TP.HCM (Ảnh: CLB Đà Nẵng).

Kết quả này giúp thầy trò HLV Lê Đức Tuấn tạm thời vươn lên vị trí thứ 13, đẩy PVF-CAND xuống đáy bảng. Quan trọng hơn, chiến thắng của Đà Nẵng đã thu hẹp khoảng cách với chính Becamex TP.HCM và Đông Á Thanh Hóa xuống còn 5 điểm.

Bảng xếp hạng V.League sau trận đấu sớm.

Trong khi cuộc đua vô địch gần như đã thuộc về CAHN, cuộc chiến trụ hạng đang trở nên kịch tính hơn bao giờ hết, buộc các đội bóng xếp trên như Thanh Hóa hay HAGL phải vô cùng thận trọng trong những vòng đấu cuối.

Bắc Ninh thắng kịch tính Đồng Nai, nuôi hy vọng thăng hạng V.League

Tại vòng 18 giải hạng Nhất 2025/26, Bắc Ninh đã giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước đối thủ trực tiếp Đồng Nai. Trận đấu diễn ra căng thẳng khi Hồng Quân mở tỷ số cho đội chủ nhà, nhưng Sandro gỡ hòa cho Đồng Nai trên chấm phạt đền ở phút 86. Kịch tính đẩy lên đỉnh điểm vào phút bù giờ 90+2, ngoại binh Bruno Cunha đánh đầu ấn định thắng lợi quý giá.

Bắc Ninh (áo vàng) có chiến thắng quan trọng.

Kết quả này giúp Bắc Ninh rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu của Đồng Nai xuống còn 3 điểm, đồng thời khiến đội khách phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải. Ở trận đấu cùng giờ, Quy Nhơn UTD cũng thắng sát nút Thanh niên TP.HCM để vươn lên vị trí thứ ba.

Báo Trung Quốc ca ngợi U17 Việt Nam trước cơ hội lịch sử dự World Cup

Tờ 163 của Trung Quốc vừa dành nhiều lời khen ngợi cho U17 Việt Nam sau chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen tại giải châu Á. Bài báo nhận định hệ thống đào tạo trẻ của Việt Nam có bước tiến đáng nể với lối chơi tự tin, chiến thuật hoàn thiện và khả năng kiểm soát bóng ở mức cao.

U17 Việt Nam chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé tham dự World Cup U17 (Ảnh: AFC).

Trong bối cảnh bảng C “tử thần” đang có lợi thế nghiêng về thầy trò HLV Cristiano Roland, tờ 163 tin rằng U17 Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên điều thần kỳ. Nếu đánh bại U17 Hàn Quốc vào ngày 10/5 tới, bóng đá Việt Nam sẽ chính thức giành vé tham dự World Cup U17 lần đầu tiên trong lịch sử, một cột mốc mà truyền thông khu vực đang đánh giá rất cao.

Bóng đá Anh lập kỳ tích lịch sử tại ba trận chung kết cúp châu Âu

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Anh thống trị cả ba đấu trường châu lục trong cùng một mùa giải.

Sau khi Arsenal giành vé vào chung kết Champions League, Aston Villa đã đè bẹp Nottingham Forest 4-0 để tiến vào chung kết Europa League sau 44 năm chờ đợi. Cùng lúc đó, Crystal Palace cũng ghi tên mình vào trận tranh ngôi vương Conference League sau chiến thắng thuyết phục trước Shakhtar Donetsk.

Cú đúp của John McGinn giúp Aston Villa đè bẹp Nottingham Forest 4-0 ở lượt về bán kết Europa League. Ảnh: Reuters

Kỳ tích này giúp Ngoại hạng Anh vượt qua các cột mốc của chính mình trong quá khứ, hướng tới mục tiêu thâu tóm toàn bộ danh hiệu châu Âu như cách Italy từng làm được vào mùa 1989-1990. Các trận chung kết lịch sử này sẽ lần lượt diễn ra tại Istanbul, Budapest và Leipzig vào cuối tháng 5 tới.

Tổng thống Trump chê giá vé World Cup đắt

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bày tỏ sự ngỡ ngàng và không hài lòng trước việc giá vé World Cup 2026 tăng vọt. Trong cuộc phỏng vấn ngày 7/5, ông khẳng định sẽ không bỏ ra hơn 1.000 USD để xem trận mở màn của đội tuyển Mỹ gặp Paraguay, đồng thời mong muốn giải đấu không trở thành sự kiện xa xỉ nằm ngoài tầm với của tầng lớp lao động.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đứng cạnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại lễ bốc thăm World Cup 2026 ở Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy, Washington D.C., Mỹ ngày 5/12/2025. Ông Trump được FIFA trao "Giải thưởng Hòa bình FIFA". Ảnh: Reuters

Căng thẳng leo thang khi FIFA áp dụng cơ chế “định giá động”, đẩy giá vé hạng nhất trận chung kết lên gần 900 triệu đồng ($32,970). Dù Chủ tịch Gianni Infantino bảo vệ chính sách này là theo “giá thị trường”, nhưng các nghị sĩ Mỹ đã gửi thư yêu cầu FIFA minh bạch hơn. Hiện tại, ngoài giá vé vào sân, chi phí giao thông công cộng tại các địa điểm đăng cai cũng đang gây tranh cãi vì mức tăng giá gấp nhiều lần bình thường.

