World Cup 2026 sẽ mở màn khai mạc chưa từng có trong lịch sử

FIFA sẽ tổ chức tới ba lễ khai mạc hoành tráng trải dài khắp Bắc Mỹ, quy tụ hàng loạt siêu sao âm nhạc toàn cầu như Katy Perry, Lisa (nhóm Blackpink), J Balvin, Michael Bublé hay Alanis Morissette.

Sân vận động Estadio Azteca của Mexico, địa điểm diễn lễ khai mạc World Cup 2026 vào tháng 6 tới.

Theo FIFA, chuỗi đại nhạc hội đặc biệt này sẽ khởi động ngày 11/6 tại sân Estadio Azteca ở thủ đô Mexico City của Mexico trước trận khai mạc giữa đội tuyển Mexico và Nam Phi.

Chương trình kéo dài 90 phút trước giờ bóng lăn sẽ mang đậm màu sắc Mỹ Latinh với sự xuất hiện của những tên tuổi nổi tiếng như Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs cùng ngôi sao Colombia J Balvin.

Chỉ 1 ngày sau, không khí World Cup sẽ tiếp tục bùng nổ tại Canada với lễ khai mạc riêng ở sân BMO Field tại Toronto trước trận Canada gặp Bosnia và Herzegovina. FIFA cho biết chương trình được xây dựng như một “hành trình xuyên Canada," tái hiện bản sắc văn hóa của quốc gia này từ bờ Đông sang bờ Tây.

Tâm điểm được chờ đợi nhất trong chuỗi lễ hội mở màn nhiều khả năng sẽ là lễ khai mạc tại Mỹ diễn ra tối 12/6 trên sân SoFi ở Los Angeles trước trận đội tuyển Mỹ gặp Paraguay.

FIFA xác nhận Katy Perry sẽ là gương mặt dẫn đầu đại nhạc hội, đánh dấu màn trở lại của cô với không khí thể thao đỉnh cao sau màn trình diễn gây choáng ngợp tại giải bóng bầu dục Super Bowl 2015.

Đồng hành cùng nữ ca sỹ người Mỹ là rapper Future, ngôi sao K-pop Lisa của nhóm Blackpink, ca sỹ Brazil Anitta, nghệ sỹ Nigeria Rema cùng nhiều khách mời đặc biệt khác chưa được công bố.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết ba lễ khai mạc sẽ vừa thể hiện bản sắc riêng của từng quốc gia chủ nhà, vừa tạo nên “một nhịp đập chung vượt qua mọi biên giới” cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo FIFA, người hâm mộ không chỉ đến sân để xem biểu diễn mà còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động tương tác được chuẩn bị tại mỗi địa điểm tổ chức.

World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu diễn ra tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico trong gần 6 tuần tranh tài.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/world-cup-2026-se-mo-man-khai-mac-chua-tung-co-trong-lich-su-post1109495.vnp